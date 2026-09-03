年会不能停2！

Make Zhonghe Great Again（PG）

125分钟

★★★

故事：人事经理马杰（白客饰）被降职并分配到分公司，他不敢有怨言，只求低调上班保住饭碗。他在分公司的第一天，组长刘奔（张若昀饰）一厢情愿地与他组成“刘马组合”高喊：“不求同年同月同日生，但求同年同月同日升。”刘奔拼命冲业绩，但公司没有升他的职，反而让马屁精上位，他一气之下辞职。马杰和刘奔离奇陷入无限流，反复回到相遇的那一天，改写自己的职场命运。

短评：电影延续2023年前作，以喜剧描绘职场小人物的苦水与辛酸。这回还添入职场性别歧视议题，也加码以无限流的奇幻元素讽刺投机取巧、媚上欺下和少劳多得的职场乱象，从而戳破打工人的生存逻辑——苦干不如巧干，千万不要瞎忙，更别白忙。

无限流的梗要拍得出彩不容易，主角反复回到原点的情节，必须在每一次重复中制造惊喜和意义，才不会让观众觉得自己也逃不出无限流，可想这有多考验编剧和剪辑师。这部片的时间循环设定，让两个对办公室政治迟钝的人在走错棋子时能不断重新再来，进而渐渐开窍。虽然有更多制造笑料的机会，却也使故事显得冗长。

不过影片胜在人物设计写实且精准。刘奔和马杰组成的“刘马组合”与“牛马”谐音，暗示两人刻苦耐劳的人设。人气男星张若昀扮演职场上没心眼没心机的老实人，白客则再度演绎胆小怕事，力求明哲保身的打工人。不只这两个角色写实，电影也精准复制职场上的众生相，看了不想有共鸣也难。

Chelot（NC16）

125分钟

★★★

故事：特种部队警员哈基姆（Shukri Yahaya饰）事业与家庭两失意，还欠下巨款。他为了摆脱窘况，被迫成为走私集团首脑拿督巴克里（Shaheizy Sam饰）的线人，并与拿督巴克里的得力助手阿兹拉夫（Beto Kusyairy饰）交手。哈基姆卷入犯罪集团与执法者的斗争，每一个选择都将使他失去事业、亲人，甚至生命。

Beto Kusyairy（左）和Shukri Yahaya在“Chelot”是对立关系。（嘉华院线提供）

短评：马来西亚导演郑建国自编自导的动作片，有大量枪战和爆破场面。导演自认老派，拍摄力求真实感，所以电影95%是真枪实弹，不靠CGI特效。

有一场在一条1.9公里路上拍摄的枪战，持续5分钟19秒，全程使用一台摄像机拍摄，一气呵成，没有剪辑，可想幕后设计与准备功夫的精密度。这场戏刷新了马国影史“最长一镜到底动作戏”纪录。

这是一部不折不扣的警匪片，着墨执法人员徘徊在正义与邪恶之间的挣扎与身份迷失。三位男主角都是实力派，不论文戏或武戏都驾驭有方，撑起了节奏紧密的动作场面和相对松散的剧情。Chelot不是英语也非马来语，电影在马国开映前以“什么是Chelot？”造势，答案在电影中自有分晓。

看片难免会想到《无间道》，但这一部的人物设计有新意。温馨提醒，《无间道》堪称亚洲警匪片天花板，从故事到演员到剪辑等几乎天衣无缝，使其他相近题材的电影自然处于不利，而没比较就没伤害。马来语对白，附中英文字幕。

Tad and The Magic Lamp（PG）

94分钟

期待指数★★★

泰德和萨拉与两岁女儿奥利在偶然发现神灯后，穿越回到1502年的秘鲁。他们为了回到现代而展开历险记，从秘鲁到希腊，再到中东阿里巴巴和四十大盗的洞穴，一路上探险的同时，还必须防止历史改变，才能平安回到现代家园。

泰德和女儿展开历险记，想办法回到家园。（联邦影业提供）

梦想成为考古学家的主人翁泰德，是本片西班牙导演Enrique Gato（安立奎高德）约25年前开始创作的角色，后来衍生出小说、电玩、短片，以及2012年开启的动画长片系列。这是系列第四部电影，预告片可见不少滑稽场面，因此期待能被电影点中笑穴。英语对白，不附字幕。