玄彬（Hyun Bin）、郑雨盛（Jung Woo-sung）和禹棹奂（Woo Do-hwan）在第二季的Disney+原创韩剧《韩国制造》（Made In Korea）中的权势斗争全面加码，三个帅哥上演三角关系。三人纠缠不清，玄彬感叹孤独，禹棹奂则告白：“能与玄彬和郑雨盛对手真好。”

第二季《韩》9月2日早上于首尔举行记者会，导演禹民镐（Woo Min-ho）与剧中八名演员浩浩荡荡出席为剧集造势。《联合早报》受邀线上参与。

第二季故事发生在前作九年后，冀兑（玄彬饰）站上权利巅峰，升级中央情报局局长，暗地里继续不择手段谋财。多年来与冀兑对立的检察官健荣（郑雨盛饰）以打击罪犯之名行复仇之实，对追击冀兑产生强烈执念。冀兑的弟弟冀𬀪（禹棹奂饰）变得更成熟，身为军官的他因为举棋不定而卷入冀兑与健荣之间的斗争。

玄彬说：“（我的角色）第一季只要防着健荣，第二季多了一个弟弟要防，感觉‘功课’多了。角色因为家人陷入两难，还面对健荣这个绊脚石的阻碍，内心非常纠结。我想让观众深刻感受到他（角色）内心的冲突，所以在拍摄时尽量让自己独处。”

玄彬凭第一季《韩》摘下百想艺术大赏视帝荣誉，直言剧集推出第二季倍感压力。他预告，第二季的故事全面加码，看头也更多。“谢谢大家喜欢第一季，我希望第二季是送给剧迷的一份礼物。我敢说，喜欢第一季的观众会更投入第二季的故事。”

玄彬凭第一季《韩国制造》夺得百想艺术大赏视帝。（Disney+提供）

禹棹奂想当玄彬弟弟

禹棹奂戏里戏外与两大前辈玄彬和郑雨盛“交手”，他说不论是下雪的冷天或是艳阳高照的热天，都很喜欢来到片场与他们演对手戏。

“第一季的时候，我第一次跟玄彬演对手戏，因为扮演他的弟弟，所以戏里戏外都紧张。第二季，我们有默契了，而且故事发生在九年后，我（角色）也没有那么怕哥哥了。如果我有一个像玄彬这样的哥哥，会很高兴。”

车熙在剧中扮演玄彬的妹妹，禹棹奂的姐姐。她说：“戏外的他们都是很友善的人，跟他们一起演戏，我感觉自在。我深刻印象的是，有一场戏是我很怕眼前的哥哥（玄彬），但是弟弟（禹棹奂）就在我身旁，当下真实体会了这三个手足之间的暗涌。”

卢载沅在剧中扮演玄彬在情报局的下属，他说：“玄彬在第二季变得更帅更酷，我却相反，虽然角色升职了，但是掉头发，外形变得滑稽。”

玄彬闻言，笑着搭话：“我们这次比较熟络，默契更好。载沅的外形真的很突出。”

郑雨盛在第二季《韩国制造》的角色，以打击罪犯之名行复仇之实。（Disney+提供）

郑雨盛角色有发挥空间

第二季《韩》时间设定在1979年，故事止于同年12月12日，全斗焕发动军事叛变。那一年韩国政治动荡，总统朴正熙遭刺杀，政局混乱，社会动荡，导演禹民镐说，这些国家历史成为创作故事的丰富资源。

2023年最卖座韩国电影《12.12：首尔之春》，与第二季《韩》的时代背景一样。参与演出这两部影视作品的郑雨盛说：“电影讲历史，是真人真事；电视剧则以历史作为叙事工具，刻画人性，讲人的野心和欲望。因为《韩国制造》的角色纯属虚构，我觉得在演技上，这部剧给我更大的创作空间。”

话锋一转，他严肃地说：“大家可见，历史总是在重演， 尽管时代不同，但从人类做出的决定及这些选择所导致的错误可见，历史不断循环。”

谈及第二季《韩》的检察官角色，郑雨盛说：“健荣是一个失去一切，跌入人生谷底的人，所以对冀兑充满仇恨。他执意打垮冀兑，没有意识到正义感已经转变成报复心理。”

第二季《韩国制造》导演（左一）与演员在9月2日早上在首尔举行记者会造势。（Disney+提供）

据报道，两季的《韩国制造》耗资700亿韩元（约6500万新元）制作，第一季2025年12月24日在Disney+上线后，在28天内成为平台在亚太区观看次数最高的原创首播剧集，也赢得好评。

六集的第二季《韩》9月9日首播两集，之后每逢星期三更新两集。