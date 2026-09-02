（香港讯）香港演艺界9月2日晚传来噩耗。纵横演艺圈超过半个世纪、德高望重的资深艺人刘兆铭（昵称Ming Sir）不幸离世，享年94岁。其生前好友，同时也是资深艺人丁羽向媒体证实了刘兆铭的死讯。晚年的刘兆铭虽然饱受多种病痛折磨，出入需依赖轮椅代步，但他始终保持着对艺术的乐观与敬畏。如今巨星陨落，令无数业界后辈与影迷深感哀痛。

香港舞蹈界开荒牛 得奖学金到法国习舞

在影视界，大家尊称他为“Ming Sir”，但很少人知道，刘兆铭还是香港现代舞与芭蕾舞的奠基人，被誉为“香港舞蹈界开荒牛”。

刘兆铭的童年是在动荡的战乱中度过的。他曾唏嘘回忆：“我的童年，别人逃学，我是在逃生。”因为战火连天，他十几岁时便四处逃难，直到20岁前甚至从未亲眼看过一场舞蹈表演。直到香港大会堂开幕后，他第一次观看中国艺术团的演出，才被舞蹈的魅力深深震撼，从此与之结下不解之缘。

刘兆铭除了是著名演员，亦是香港最早远赴法国习舞之人、香港舞蹈界的开荒者之一。（互联网）

青年时期，为了追求舞蹈梦想，刘兆铭做出了一个惊人的决定——在邮轮上当仓底工人。他以此方式漂洋过海到法国，并凭借过人的天赋与苦练，荣获法国康城国际舞蹈中心奖学金。他不仅成为首位为法国舞蹈家编舞的华人，还曾担任比利时国家芭蕾舞团的舞者及编导，将东方韵味带上了国际舞台。

回港后，刘兆铭创办了舞蹈学校，并在20世纪70年代担任TVB王牌节目《欢乐今宵》的舞蹈主任。他一生致力于舞蹈教育与推广，于2002年荣获杰出成就奖，2007年获香港演艺学院颁授荣誉院士荣衔，2013年更获香港特区政府颁发荣誉勋章，以表彰他对演艺文化界的卓越贡献。

刘兆铭在电影《倩女幽魂》饰演“千年树姥”为观众留下深刻印象。（互联网）

《倩女幽魂》树妖姥姥成经典

1979年，已是舞蹈宗师的刘兆铭获得徐克导演的赏识，受邀参演徐克的电影处女作《蝶变》，正式跨界踏入影坛。凭借深厚的舞蹈底子和敏锐的身体表现力，他在大银幕上展现出炉火纯青的表演功力。

在数十年的影视生涯中，刘兆铭塑造了无数经典角色，如《倩女幽魂》中的“树妖姥姥”；1987年，他与徐克再度合作，将那个雌雄同体、阴阳怪气且充满恐怖惊悚气息的千年树妖刻画得淋漓尽致，成为了华语电影史上无可替代的经典，更成了几代观众的“童年噩梦”。

刘兆铭在1983年TVB剧《射雕英雄传之华山论剑》及《神雕侠侣》（1983）中饰演“一灯大师”（南帝）。（互联网）

另外，他在金庸武侠剧《射雕英雄传之华山论剑》中的“一灯大师”（南帝），也成功将出家人的慈祥、庄严与一代宗师的气度展现得浑然天成。后来电影版《笑傲江湖》中的“岳不群”，刘兆铭亦完美诠释了伪君子的内敛与复杂性格。他在《赌城大亨》里饰演城府极深的“聂傲天”，演技入木三分。

刘兆铭2025年出席活动和关宝慧（右图右）、李力持（左图左）及高志森合照，精神不俗。（互联网）

演技太逼真遭黑帮挟持

因为演技实在太逼真，刘兆铭在现实中还曾遭遇过一段惊险又令人哭笑不得的插曲。他曾在采访中自爆，在旧金山和荷兰拍戏时，由于扮演的黑帮大佬气场太强，竟惊动了当地真正的黑帮，甚至被强行“挟走”去见黑帮老大。对方甚至要求他“跪下敬茶”并谈判，直到误会解除，黑帮大佬才转怒为喜，大赞他演得太像，并热烈招待他。刘兆铭笑言：“当时真是又怕又高兴，高兴的是自己的演技居然连真正的黑道中人都信以为真。”

刘兆铭（前）2024年出席晚宴，须坐轮椅代步，由敖嘉年推着。（互联网）

痛失爱妻意志消沉

刘兆铭不仅是一位伟大的艺术家，更是一位深情的丈夫。2012年，他的挚爱、太太张慧玲因癌症病逝。太太一生都是他最忠实的影迷，他的每一部戏，太太看完都会站在观众的角度为他打分。

丧妻之痛让刘兆铭深受打击，有一段很长的时间他意志消沉，甚至拒绝再演戏，一度哀叹“不知道还做来为什么”，感觉生命中最重要的一部分也随太太一同离去了。

刘兆铭（左起）跟黄秋生、刘青云饭聚。（互联网）

经历了一段时期的低谷后，他才在朋友的劝导下逐渐复出，并于2020年拍摄完ViuTV剧集《叹息桥》后，正式淡出银幕息影。

“水之哲学”让佘诗曼受用至今

在业界，刘兆铭极具威望，周润发、梁朝伟等巨星都深受其提携，刘青云、吴镇宇、黄秋生等后辈也经常与他聚会。视他为“人生导师”的视后佘诗曼曾公开表达对他的感激。阿佘回忆，有一次与刘兆铭同车，前辈用“水的百态”来譬喻演戏的最高境界，足足讲满了一整个车程。这番充满禅意的“水之哲学”，带给阿佘极大的心灵启发，令她受用至今。

佘诗曼（左图）透露刘兆铭曾用“水”的百态来譬喻演戏的最高境界，这套“水之哲学”让她受用至今。（互联网）

晚年饱受七病折磨 最后一刻仍保持乐观

晚年的刘兆铭深居简出。前年年底，他在接受媒体访问时透露，自己正遭受“七种病痛”的折磨，每天由家佣照顾，出入只能靠推轮椅。当时他曾自爆，自己的生日是在医院度过的，甚至慨叹“我现在说话都要喘口气，七样病讲五样都要讲很久”。尽管如此，他依然乐观地表示，虽然身体变差、需要靠人照顾，但他仍把这视作生活中的一种磨练。

刘兆铭2020年拍摄完ViuTV剧集《叹息桥》后便专注于养生休养。（互联网）

2025年，刘兆铭坐着轮椅出席了“香港文化艺术界庆祝中华人民共和国成立74周年酒会”，合照时，他依然坚持撑着拐杖站立，面带微笑，精神不俗，岂料那竟是他在公开场合留下的最后一个身影。