小女儿出生三个月，林慧玲面对娱乐圈极其苛刻的审美，吐露焦虑。

在五月份生下第二胎的林慧玲，9月2日在Instagram发文中说，对于家人、朋友和两个孩子心存无比的感激。“但有些日子，真的很难熬。大多数时候，我都因为看到镜子里的自己而陷入纠结。产生这样的情绪，让我厌恶自己。”

林慧玲知道外表只是人生的一部分，也明白“人比人，逼死人”，因此不断提醒自己，不要被容貌焦虑剥夺幸福。然而，必须迅速恢复身材的压力真实存在，“有些时候，我无法假装一切都好。”

她自我安慰：“感觉不好也没关系。每个人都在经历着一场别人看不到的战斗。”她也给自己打气，写道：“你可以怀念过去的自己，但也要学会接受全新的自己。或许改变以后的你更好。更温柔，更坚强，更睿智。”

林慧玲配合发文贴出一张自己抱着女儿的照片，她说每当女儿的小脑瓜依偎在她肩上时总会意识到自己必须为女儿树立榜样，即使状态不佳也必须学会爱自己的每一个部分。“我祈祷，她在成长路上也能学会爱自己，尤其日子难熬的时候。”

林慧玲披露脆弱的一面，不少艺人纷纷留言为她打气。8月份产下二胎的本地歌手郑可心留言：“真是个及时的提醒，我感同身受！加油妈妈。”

Vernetta Lopez（佛妮塔罗佩丝）在已经播完的英语电视剧“Aunty Lee’s Deadly Delights”中与林慧玲合作。她留言：“很多人都有这种感觉，包括我，而我还没生孩子呢！不管是不是妈妈身份，你都天生丽质！谢谢你的提醒。”