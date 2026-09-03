（综合讯）65岁好莱坞影星George Clooney（乔治克鲁尼）9月2日获颁第83届威尼斯影展“终身成就奖”。他发表得奖感言时自嘲自己演的《蝙蝠侠与罗宾》（Batman & Robin，简称《蝙蝠侠》）是烂片。

Clooney入行45年有不少佳作，曾三度角逐奥斯卡影帝，并在2006年凭政治惊悚片“Syriana”获颁奥斯卡最佳男配角。他是第六代蝙蝠侠，不过主演的1997年《蝙蝠侠》惨败，口碑与票房双失。

他在致辞时笑称双胞胎孩子是世上唯一觉得他演的《蝙蝠侠》很棒的人，并自我调侃：“但我根本没让他们看完全片，因为那部片真的太烂了！”

George Clooney（右）的好友Laura Dern为他颁奖。（取自威尼斯影展IG）

除了展现招牌的幽默感，他在致辞中也毫不避讳政治议题。他说，当今掌权者试图让大众彼此仇恨，但历史可见，独裁者最先试图噤声的永远不是政治家，而是提出质疑的记者与创作者。

他直言：“故事对于那些贩卖恐惧的人来说永远是危险的，那些害怕书籍、音乐与故事的人，在历史上永远不会是英雄。电影无法阻止战争或降低通胀，但它能提醒我们，陌生人可能正是别人故事里的英雄。”

Clooney在早前举办的记者会上被问及对美国现状的看法时“开炮”。他说：“我想我们现在经历的就是恶人政治（Kakistocracy），但我们会挺过去，希望未来的选举能恢复常态。”

他最后感谢坐在台下的爱妻Amal Clooney：“我找不到足够的言语来形容我有多爱我的妻子，以及我有多么以她和我们的两个孩子为傲。”