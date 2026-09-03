（综合讯）卖座力强劲的《蜘蛛侠：重生日》（Spider-Man: Brand New Day，简称《蜘》）热映中，片中扮演蜘蛛侠好友Ned（内德）的29岁美国演员Jacob Batalon（雅各布贝塔隆）与34岁室内设计师女友Veronica Leahov在法国南部举办为期三天的浪漫婚礼，“蜘蛛侠”Tom Holland（汤姆霍兰）与老婆Zendaya（赞达亚）到场见证。

据报道，一对新人早前已在法院登记结婚，但在Batalon完成《蜘》的全球宣传行程后，才邀请家人及朋友到法国一起庆祝这段婚姻。婚礼8月25日至27日在法国南部一座18世纪的庄园举行，仅56名宾客出席，当中包括在《蜘》中扮演Batalon好友的Holland和Zendaya。

Tom Holland（左起）、Zendaya和Jacob Batalon合作四部《蜘蛛侠》电影，在片中是“好友三人行”。（互联网）

Batalon与妻子2023年10月透过共同朋友认识后开始交往，他2025年3月1日在纽约求婚成功。步入婚姻的两人说：“婚姻就像另一个美好篇章的开始。但我们最期待的，其实是那些最简单、最日常的婚姻生活。能和自己最好的朋友一起走过人生，才是最特别的事。”