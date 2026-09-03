无真人出演，全片标明“含AI生成内容”的26分钟短片《我这一生最大的罪，是把人写成了妖……》（简称《把人写成了妖》），8月17日在Bilibili（哔哩哔哩）发布后迅速爆红，截至9月2日播放量已突破1800万。

近来AI剧越来越多，作品质量和观众评价参差不齐，真正出圈的作品也不多。《把人写成了妖》为何能够脱颖而出，还被网民称为“神作”？

不完全逼真 但胜在不让人出戏

观众赞创作者将AI用得精妙，人物的肌肤纹理和真人相似。面对强光时，人物瞳孔也呈现收缩状态。（影片截图）

短片最初吸引眼球的，是AI制作呈现出的真实感。有些观众甚至看了近两分钟后，才后知后觉地在弹幕发问：“这是用AI制作的吗？”

《把人写成了妖》由Bilibili创作者“青瓜蛋”制作。影片爆红后，他在留言区透露，剧本由自己几年前写的一篇随笔修改而来。他也证实片中画面由AI生成，他主要使用了Seedance 2.5视频生成模型和GPT Image 2生图工具。

片中主角“裴令史”由AI生成。（影片截图）

目前AI剧常见的制作方式，是先将剧本拆成分镜，确定各镜头中的人物、场景和动作，再利用AI生成画面或片段，最后剪接成完整影片。观众惊讶于人物样貌、场景和光影能在26分钟内大致维持统一，大赞影片有电影质感。一些细节也让人惊喜，例如人物面对强光时，瞳孔呈收缩状态。又比如另一场景中，主角写字的笔画基本正确。有观众感叹，创作者“一定和AI打磨了很久”。

但不少观众仍认为，此剧的AI生成痕迹相当明显，指影片“没有破绽就是最大的破绽”。虽然影片未出现人物变形、嘴型错位等常见AI穿帮，但画面过于干净、光滑，少了真人实拍中自然存在的瑕疵，反而让人看出“AI味”。

即便如此，观众仍赞AI生成技术已有明显进步，即使做不到以假乱真，至少不至于让人出戏。创作者投入的心力也获得肯定，不少观众留言：“不是谁都能把AI用成这样。”

“借妖写人”故事引共鸣

片中怪事频现，包括墙里长人（左上角顺时针起）、树上生脸、草木作兵和白衣人入宫。（影片截图）

真正让影片热度持续发酵，并被不少观众称为“神作”的，是故事本身。

故事设定于东汉末年，片中的“妖异”取材自东晋干宝《搜神记》所载的汉代灾异。主角裴令史负责调查各地怪事，若确属妖异便记入“妖异簿”，若查出是人装神弄鬼，则交由廷尉处置。

然而裴令史一路追查，却发现所谓妖异现象都是人为。有人假扮“墙人”为穷苦百姓施药，有人为被官府打死的父亲在树上刻下人脸。裴令史若如实记录，这些人难逃一死，他于是选择把“人”写成“妖”。故事后半段来到黄巾起义前夕，彼时田间出现状如兵士的“怪草”。黄巾起义领导者张角找到裴令史，希望他日后将起义写成“草木化兵”的妖异事件。

故事后半段，裴令史（右）为调查“怪草”事件，找上黄巾起义领导者张角。（影片截图）

不少观众指出，影片真正打动人的，是“借妖写人”的设定。有观众感叹，百姓作为“人”时求告无门，只有在披上“妖异”的外衣后，苦难才被看见。随着影片的观看数量持续增长，“人说的话不算数，只有妖说的话朝廷才会怕”、“你们不是天生该跪”等台词也在网上流传。有观众直言，影片是否用AI制作并非重点，更重要的是剧本和台词。也有人称赞影片“故事完整，立意高级”，认为这才是它比一般AI作品更耐看的地方。

因故事涉及官府压迫、民怨和起义等内容，有观众担心影片会因题材敏感遭下架，呼吁其他观众“趁还没下架多看几遍”。不过截至截稿时，影片仍可在Bilibili正常观看，并已入选平台“每周必看”。

更多娱乐吃瓜内容，请浏览专页。