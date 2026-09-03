（本报讯）黄循财总理在2026年国庆群众大会称赞的新加坡英语动画片《沧海琴声》（The Violinist）9月17日开映。电影制作公司Robot Playground Media 3日惊喜宣布，电影17日同步推出华语版。

新报业媒体华文媒体集团“陪你看电影”，9月12日主办《沧》华语版千人首映会，邀请读者、听众和中学生率先共赏这部新加坡作品。这场放映活动获得恩士迅NCS鼎力支持，滨海湾金沙为场地伙伴。

新报业媒体华文媒体集团继《给阿嬷的情书》和《我们不是陌生人》之后，再“陪你看电影”，9月12日看《沧海琴声》华语版首映。

新加坡导演韩蕴光和西班牙动画导演Raul Garcia联合执导的《沧》耗时10年打磨并花费600万元拍摄，配乐由本地资深音乐人何国杰操刀，本地小提琴家及新秀演奏。影片2026年在有“动画界奥斯卡”之称的法国安纳西国际动画电影节（Annecy International Animation Film Festival）上，勇夺主竞赛单元最高荣誉“长片水晶奖”（Cristal for a Feature Film），同时拿下“SACEM最佳原创长片音乐奖”。

《沧》以动人的琴声与细腻的手绘动画，娓娓道出一段横跨80多年的新马及东南亚历史。故事讲述30年代的新加坡，菲（Fei）与凯（Kai）童年因小提琴相识，却在时代战火中历经流离失所与岁月更迭，最终以琴声为桥梁，用一生寻找彼此的凄美故事。

孙政（下排左起）、芳榕和彭耀顺参与《沧海琴声》的声演工作。（取自Violinistmovie IG）

本地艺人芳榕和孙政在中英两版中分别声演年轻版的菲和凯。郭亮和彭耀顺则分别在中英版中声演抗日英雄林谋盛。英语版的老年菲由陈琼华声演，华语版则由本地华语话剧界资深演员高慧碧声演，她也是导演韩蕴光的母亲。

首映详情

日期： 2026年9月12日（星期六）

时间： 下午2时

地点： 滨海湾金沙，金沙剧院

片长：114分钟

分级：PG

索票详情

《联合早报》《新明日报》读者，与电台96.3好FM及UFM100.3听众即日起至9月7日（星期一）晚上11时59分可上网zb.sg/theviolinist报名参加送票活动。新用户须先注册新报业媒体账号（免费）方可参与抽签。早报及新明订户可享有额外一次抽签机会。

学生报《逗号》的中学生用户则另通过学校渠道报名索票。

每名被抽中者将获得两张戏票，并于9月9日（星期三）收到电邮通知；未获票者将不另行通知。