（台北讯）72岁的台湾资深歌手尤雅早前认爱后，帅气男友终于曝光。两人50年前曾有过一段情，之后失联近30年，20年前重拾缘分。尤雅说：“我们这么久了，那张纸不是很重要。”

尤雅曾在1980年有过一段婚姻，不过只维持了三个月就结束。她当时身心俱疲，曾祈祷“不要再恋爱了，如果要来，就是要对的人”，结果命中注定的，原来是近50年前的旧情人。

尤雅接受“联合新闻网”访问时披露，两人情牵50年。1977年，她在美国表演，男方当时是乐团乐手。“他留长头发，比王伟忠还帅。”

两人初次见面时，男方原要送尤雅回家，她却为了展示自己会开车而硬坐上驾驶座，不料车子冲上雪堆，还好男方及时反应，伸手稳住方向盘，帅劲迷倒尤雅。两人火速热恋，两年后尤雅想安定下来，却等不到男方的求婚。

她说：“那时我要回台湾演出，我们坐在车子里，一直在等他开口，他只要一开口，我就不回去了，但他就是不讲话。”

尤雅近日在台湾宣传演唱会，男友“爱相随”。（互联网）

男方后来曾打电话到她台北的家，但她错过了电话。当年通讯不发达，两人慢慢失联，直到约30年后，两人才在2006年，尤雅的波士顿演出上久别重逢。男方当时鼓起勇气上前问尤雅“你还记得我吗？”

尤雅回忆重逢的画面，笑说：“他穿一件大衣，比周润发还帅，又比周润发高。”

两个单身的人就此重拾缘分，相伴至今。尤雅说：“有很多人跟我说要结婚，但我常在祷告中说，好像这样也非常好。”

她特别欣赏男友的好脾气，对方偶尔有小脾气但两人不会真的吵架。他们的共同爱好是吃美食。