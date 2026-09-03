香港资深演员刘兆铭（昵称Ming Sir）9月2日晚离世，享耆寿94岁。他纵横演艺圈数十年，也曾经参演新加坡电视剧，阿姐郑惠玉、向云，以及杨志龙都和他有过合作之缘。

郑惠玉和向云都曾在1995年的电视剧《金枕头》和刘兆铭合作，当年刘兆铭在剧中饰演看似忠厚，但黑化成反派的李庆。郑惠玉则饰演女主角周小丹，她在接受《联合早报》访问时以语音回复。她回忆，刘兆铭在演戏时不会按牌出招，而且会有很多想法，“他工作态度很好，跟我们这些外地人合作时也非常有耐心。”

郑惠玉还记得，刘兆铭在《金枕头》中饰演一名富豪，但他对角色有自己的理解。“他会和监制、造型师沟通，说要做一个不一样的有钱人，不要那种光鲜亮丽的造型，而是更低调、更贴近新加坡有钱人（气质）。他私下很好相处，和他演戏很轻松。”

向云通过简讯回复早报说，当年因为在《金枕头》的戏份不多，所以较少和刘兆铭交谈，不过记忆中他是一位和蔼可亲，演戏很投入的演员。

口音让杨志龙印象深刻

杨志龙在2005年新加坡和香港合制的电视剧“Yummy Yummy”中，与刘兆铭合作过。杨志龙在电访中分享，当年他飞到中国大陆珠海和香港拍摄，在摄影棚的厂景和刘兆铭对过一场戏，不过具体内容已经记不清。

杨志龙在新港合制的电视剧“Yummy Yummy”和刘兆铭合作过。（档案照）

杨志龙当年对刘兆铭的口音记忆深刻：“他讲广东话的腔调有一点不一样。我也不知道该怎么形容，感觉好像带一点乡音。我跟他沟通的时候，觉得他的广东话跟我后来合作的佘诗曼、林峯他们说的不太一样。”

至于对刘兆铭的印象，杨志龙则说：“我记得他很友善，是一位很亲切的老前辈。那个时候他年纪已经蛮大了，应该也有七十多岁了。”

从小看港剧和香港电影长大的杨志龙坦言，能与刘兆铭同场演出，感觉十分奇妙。“他是我小时候在荧幕上看过的演员，常常演电影，也演TVB剧。突然有一天可以跟这位前辈一起演戏，那种感觉很特别。而且那时候我刚入行不久，所以感受更深。”