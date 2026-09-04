鼠惑 Mousetrap

可在Netflix观看

《鼠惑》从一场看似荒诞的身份盗窃展开。男主角齐文宰（柳俊烈饰）是善用文字表达自己的天才作家，讽刺的是，文字无法治愈他童年留下的创伤。受过往经历影响，他几乎足不出户，也因此让企图冒充他的田鼠（柳俊烈分饰）有机可乘，悄然盗窃了他的身份。齐文宰就此卷入一场涉及黑白两道的生死决斗中。

一开始看到这部剧的简介时，觉得剧情太荒谬。一个人的身份哪有那么容易被盗取，而且还能做到不被当事人发现。看了剧才发现，其实没想象中的难。我们处在一个科技发达的年代，证件能被伪造，五官能通过整容替换……在这样的时代里，我们又该如何证明自己是真实存在呢？

这正是此剧要探讨的问题。

柳俊烈一人分饰两角，既是天才作家齐文宰（右图），也是窃取齐文宰身份的田鼠（左图）。（Netflix提供）

三故事线环环相扣

起初以为这部剧只有一条故事线——齐文宰与田鼠展开身份争夺，极力找出真凶并夺回自己的人生。没想到随着剧情推进，故事远比想象中复杂。除了身份盗窃，首尔警方还在追查一宗连环杀人案，死者都是官方系统中没有记录的人。当中有偷渡客、流浪汉，他们没有家属资料甚至没有指纹。与此同时，地下帮派以贩卖身份作为还债手段，一个人的名字、身份，甚至存在本身，都可以成为交易。

围绕不同人展开的种种事件，最终都由“身份“这个主题连接在一起，这是《鼠惑》让我觉得最过瘾的地方。几乎没有一条故事线是多余的，每当以为自己已经摸清一个谜团，剧情又抛出另一个问题，而前面埋下的细节，往往是之后的关键线索。

值得赞扬的是，《鼠惑》在引发观众思考的当儿，不会让人感到特别烧脑。剧情节奏控制得很好，前期铺垫做得相当足，很多信息是一点一点放出来，在观众心里先留下疑问，再慢慢揭开答案。随着剧情发展，加害者和被害者的区别也逐渐变得模糊。

薛景求饰演放高利贷业的人，为了讨回自己的钱而卷入揭开田鼠真面目的事件之中。（Netflix提供）

“鼠”在剧中有多重象征

剧中另一个很有意思的设计，是“鼠”的象征。老鼠很贴近齐文宰的处境，他在身份被夺走后，仿佛过街老鼠。明明自己是真正的齐文宰，却无法向别人证明这一点，反而成为被追赶和怀疑的一方。英文剧名“Mousetrap”意指田鼠为了捕获齐文宰而设下的圈套。

更有意思的是，这部剧融入了韩国民间传说中关于老鼠和指甲的一种说法——若一个人剪下的指甲没有妥善丢弃，被老鼠吃掉后，老鼠便能化身成另一个“你”。放入这部剧中，它仿佛在暗示齐文宰之前没有把事情处理好，所以现在有人来寻仇。这个传说在剧中也不是突然出现。故事开头提到齐文宰的母亲去世、父亲失踪时，相关设定已悄悄出现。等到之后身份盗窃的故事逐渐展开，观众才发现原来这个看似不起眼的传说，早为齐文宰的遭遇埋下伏笔。

李奎炯饰演追查齐文宰被冒认身份一案的刑警。（Netflix提供）

演员表现也是《鼠惑》的一大亮点。柳俊烈分饰两角，既要演出长期受恐慌症困扰，眼睁睁看着身份被夺走的齐文宰，也要诠释冷血变态，以跟踪和盗取他人身份为乐的田鼠。两个角色性格截然不同，柳俊烈切换自然，观众能清楚感受到两个人完全不同的气场。

恰当剪辑增添悬疑感

除了剧情和演员，剪辑与视觉处理也为《鼠惑》的悬疑感加分不少。齐文宰的恐慌症发作时，画面周围会出现扭曲，原本正常的空间突然变得不稳定；四周的人群、环境甚至镜头本身，都像随着他的情绪一起失去控制。打斗场面则大量使用快速剪接，将攻击、闪避、撞击以及角色反应，拆成一个个短促的镜头，带出混乱和紧迫感。

从故事、选角，到剪辑和音效，《鼠惑》在我眼里算是一部大胆且成功的悬疑惊悚片。