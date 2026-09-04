【看什么】50年代首位“跳”入好莱坞的港星 葛兰戏好歌妙
葛兰电影代表作《曼波女郎》和《野玫瑰之恋》，也红了电影歌曲。 （互联网）
葛兰歌影回顾
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93岁的香港殿堂级影星歌手葛兰去世，留下不少电影代表作。1957年，她在《曼波女郎》中跳起热情奔放的拉丁舞，唱着欢快的旋律，将源自古巴的“曼波”音乐引进东方。片中融入恰恰舞、阿飞舞等流行舞蹈元素，配合葛兰的演唱，还有邵逸夫的夫人方逸华的客串，影片以歌舞形式展现香港都市气质，被视为香港时尚歌舞片成熟标志之一。
随着《空中小姐》《香车美人》等上映，葛兰受邀赴美国NBC电视台参与综艺节目“The Dinah Shore Show”，成为首位登上美国主流电视节目的中国女星，还跟美国、日本女星一起唱跳。
1960年，她在《野玫瑰之恋》中饰演一名野性的歌女，大胆借鉴西方歌剧《卡门》的精髓，将一个追求自由、敢爱敢恨的女性形象塑造得光芒四射。其他代表作还有和尤敏、叶枫合作的《星星月亮太阳》，与林翠搭档的《啼笑姻缘》等。
至于她更多的歌曲代表作，如《卡门》《庙院钟声》《说不出的快活》《我要飞上青天》《人生何处不相逢》等，都可在网上听个够！