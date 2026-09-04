9月4日是新加坡一年一度的教师节。感谢老师悉心教导的同时，也不妨趁着9月假期，看几部与教育相关的好剧。

铁拳教育

Teach You a Lesson

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金武烈（右一）用非常手段治理校园风气。（Kim Ji-yeon/Netflix）

这部近期的热门韩剧你看了吗？剧情描绘学校废除体罚后，学生以下犯上欺凌老师，校园霸凌事件频频发生，家长甚至越界骚扰老师。因此政府设立“教权保护局”，给那些越界的学生、教师和家长深刻的教训。

该组织以特种部队出身的罗华振（金武烈Kim Moo-Yeol饰）为代表，以“非常手段解决非常问题”为运作核心，专门处理失控的校园案件。剧集通过戏剧化方式，引发观众思考现实中难以解决的教育冲突，并采用单元案件的形式推进剧情。

麻辣教师GTO 第二季

GTO 2026

可在Netflix观看

1998年由反町隆史（Takashi Sorimachi）主演的爆红日剧在2026年迎来第二季，当年他饰演的鬼冢英吉还是个桀骜不驯的前暴走族，为了勾搭漂亮女生而当起老师。在28年后的第二季里，他已经是个52岁的班主任，如今要面对只关注社媒信息、缺乏真实交流的学生，以及被考评制度束缚的教师群体。他以赤诚而极具冲击力的言行，直击当代教育的病灶。

浪漫速成班

Crash Course in Romance

可在Netflix观看

这部韩剧围绕王牌数学补习老师崔直说（郑敬淏饰）和前手球国家代表队员、现经营小菜店的南行善（全道嬿饰）之间的欢喜冤家爱情故事。南行善为了帮女儿挤进大峙洞数学名师崔直说的王牌课堂，意外闯入了残酷的私教与升学竞争世界。

崔直说虽然名气响亮但患有饮食障碍，唯独能吃下南行善做的小菜。两人在日常相处与柴米油盐中，逐渐治愈彼此，展开了一段有笑有泪的浪漫爱情故事。

我本是高山

可上网观看

电影《我本是高山》讲述的是张校长让大山女学生走出山考大学的励志故事。（互联网）

这部中国大陆传记电影讲述云南省丽江华坪女子高级中学校长张桂梅的真实事迹。张校长（海清饰）看到大山深处的女孩们饱受贫困与传统观念束缚，为了改变她们的命运，她带着一群年轻稚嫩的老师，扎根大山、克服重重困难创办中国第一所免费女子高中，带领大山女孩用知识改变命运。

李圣杰首次唱进体育馆

李圣杰将在新加坡室内体育馆开唱，带来“One Day直到那一天”演唱会。他透露，这次无论在视觉呈现还是歌单安排上都有所变化，加入了更创新的概念。

▲李圣杰“One Day直到那一天”演唱会新加坡站

2026年9月5日（星期六）晚上8时

地点：新加坡室内体育馆

票价：$288、$258、$228、$198、$168、$138、$98（未含手续费）

售票平台：sistic.com.sg/events/samlee0926、fantopia.io