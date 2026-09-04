（台北讯）台湾女星“五熊”蔡颐榛2026年4月赴日本旅游期间，因涉嫌在日本奈良市药师寺朝国宝级文物“佛足石”泼油，于8月再度入境日本时遭当地警方逮捕，事件引起台、日民众高度关注。奈良地方检察厅日前对五熊裁处50万日元（约4060新元）罚金，已缴清罚款获释的五熊，星期四（9月3日）晚在IG发出道歉文，自认愚昧无知，并向台、日两地民众以及药师寺郑重道歉，承诺绝不再犯。

五熊在文中透露，自己已于2日傍晚结束在日本的相关调查程序并获释。她坦言，这起事件完全是因为自己的无知和行为，不仅冒犯了药师寺，也对日本社会造成了困扰与伤害，为此郑重向日本社会以及药师寺所有受到影响的人致歉。

她说，在日本接受调查期间，除了配合相关单位的调查并如实说明，也深深明白无论当时是出于什么样的想法与动机，都应该更加谨慎细腻，更应该主动去了解不同国家的文化、历史和法律，特别是具有重要历史及文化价值的文化遗产。她写道：“对于自己的愚昧无知，我没有任何藉口。我也会持续向药师寺表达歉意与谢罪。”

除了向日本道歉，五熊也向台湾致歉，坦言自己的行为做了“非常不好的示范”，也让大众因此产生许多讨论，并让不少人担心。她强调会牢记这次教训，并向日方承诺“不会再犯”，最后感谢外界的包容。