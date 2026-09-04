（综合讯）拥有中日混的香港女艺人裕美（和田裕美），最近与交往近八年的网红男友林作合体接受媒体专访。入行24年的她受访时大爆演艺圈的荒诞黑幕，透露曾遭外籍男子当众侮辱，对方甚至开价3000万港元（约485万新元）要求她代孕生子。此外，她也曾接到“中介”的深夜来电，利诱她赴澳门和新加坡陪老板，但全被她回绝。

香港“东网”报道，38岁的裕美在访问中提到，自己早年在一场公司饭局上遭遇侮辱性的对待。当时，一名非香港籍的“老板级人物”当众评价她的身材，直指她的臀部“很大”，更口出狂言“给你3000万（港元）帮我生小孩”。裕美坦言当下非常生气，但看在对方年纪轻且外型端正，才没有一巴掌打下去。

除了代孕邀约，裕美在经济最困难的时期，曾在半夜接到圈内知名“女中介”的来电，要求她即刻飞往澳门陪老板吃饭、打牌，并开出六位数港元的高额酬劳。之后，对方还发出到新加坡的工作邀约，条件是一个月只能回香港一次，但只要哄得老板开心就赚几十万港元。最后，裕美因为警觉性高加上不喜欢应酬，全都回绝了。

谈及过往的恋情，裕美透露曾与十几个富二代交往，现任男友林作是她交往过的富家子弟中，相处起来最舒服的一位。她还直言，内心其实非常讨厌跟富二代拍拖，因为许多富二代性格骄纵、不可一世，且缺乏自理能力，交往期间像在带小孩一样辛苦。其中，她在14岁时曾与一名富二代交往，但恋情只维持一个礼拜就告吹。

裕美（左）与网红林作交往近八年。（取自艺人IG）

面对女友常被酸民贴上“专贴有钱人心机女”标签，林作也霸气为女友平反。他透露，称裕美的赚钱能力早在三四年前就超越他，目前她的目标是月赚100万港元（约16万新元）。林作毫不介意被贴上“吃软饭”的标签，他表示，因为母亲从小就教导他，要找一个比自己更厉害的另一半，万一哪天发生意外才能有依靠。

面对男友的“软饭言论”，裕美则毫不留情地吐槽，表明自己绝对不会养男人。她直言：“首先赚钱已经不容易了，而且男人不还钱就算了，最后还可能一脚把你踢开。我能有今天也要谢谢林作的妈妈，要不是她当初看不起我，我也不会这么发愤图强！”