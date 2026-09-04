（综合讯）港星古天乐及其创立的“天下一电影制作有限公司”，近日卷入债务纠纷。港媒报道，一家海外离岸公司跨海向香港高等法院入禀，指2019年古天乐和天下一电影公司借款7000万港元（约1130万新元）未全额归还，只偿还了部分款项，该公司因此要求追讨剩余的欠款和利息，合计共1.49亿港元（约2400万新元）。针对此事，天下㇐电影制作有限公司星期五（9月4日）发表声明回应，直指原告“提出的案情并不完整”，此事已交由律师团队处理，现阶段不便作进㇐步评论。

根据港媒报道，原告“Sino Hero Ventures Limited”指控，古天乐及天下一于2019年9月向其借款7000万港元，每个月利息为1%，需要于2020年9月完成还款。

双方虽后来曾协议延长还款期至2022年底，但古天乐一方在此期间仅偿还了1320万港元（约213万新元）。原告称在发律师信追讨下，被告才2026年8月再偿还70万港元（约11万新元）。由于高额利息持续滚存，截至8月28日，欠款本息已累计高达1.49亿港元，因此原告入禀法院求偿余下的款项及利息。

对此，天下一电影制作有限公司于4日发出严正声明，斥责原告披露的案情并不完整。声明透露，原告在起诉中故意未披露其曾经被剔除公司注册并“解散”了近三年时间的事实，而在此期间，天下一方面一直无法联系到原告的任何授权负责人。

天下一在声明中强调，原告在案情中作出的披露，已违反了“无损害原则”（Without Prejudice）及受合约约束的保密条款，公司对此保留追究权利。

大手笔投资港片 曾半开玩笑说“再拍下去恐要睡天桥底下”

新闻曝光后，外界再度审视古天乐及天下一近年在影视版图上面临的资金压力。

有报道指出，被誉为香港电影“最后守夜人”的古天乐，近年来大手笔投资多部高成本港片，但票房回收往往不尽如人意。他曾砸下上亿港元（至少1615万新元）打造科幻巨作《明日战记》，即便在香港本土创下票房纪录，但因为拍摄成本过高，曾有报道指出该片无法回本，扣掉收益仍有2亿港元（约3232万新元）负债。

电影版《寻秦记》找来古天乐（左起）、林峯等原班人马出演，当时未映先轰动，但最终仍亏损1亿港元（约1615万新元）。（互联网）

另一部承载无数影迷情怀的电影版《寻秦记》于2025年底跨年档上映，当时未映先轰动，虽有宣萱、林峯等原班人马卖力宣传，还上映了重新剪辑加长版，但由于积压多年、利息累积，加上高额的版权费及制作费，最终仍有1亿港元（约1615万新元）亏损。

影视大亨向华强先前也曾在受访时透露，古天乐为了支持香港电影几乎“押下全部身家”，甚至曾半开玩笑地对他说“再拍下去恐怕要睡天桥底下了。向生，支持我们，支持香港电影吧”，足见其面临的财务重担。