（综合讯）由中国男星井柏然、女星孙千主演的都市情感剧《早春晴朗》，自开播以来成绩超乎预期，不仅在平台热度破万，更强占Netflix全球非英语剧集周榜亚军，刷新陆剧在该榜单的纪录。孙千因灵动的演技被剧迷一致看好“资源升级、咖位飞升”，可是陆剧圈前知名经纪人李登科却在此时公开唱衰，引发全网热议。

李登科曾是古力娜扎、章若楠和宋威龙的经纪人，后来转型做自媒体博主。近日，他在直播中被问及孙千的上位前景时指出：“我觉得不会升咖，因为她演不了古装，她最大问题就是不能演古装，就像她自己也说了，她长得太现代了，她等于还是仅限于现偶（现代偶像剧）里。”

李登科认为，在大陆演艺圈想要上位，必须依靠“荧幕CP”的强力吸粉和长线运营。虽然《早春晴朗》热度非常高，但他觉得孙千与井柏然的CP感并未能成功出圈，并表示孙千更适合营销“高质感演员”的定位。

29岁的孙千身高172公分，因高挑的身材与清冷气质，有“东北全智贤”的美誉。毕业于中央戏剧学院表演系的她，入行八年曾主演《大生意人》《冬至》等剧，在2026年凭《早春晴朗》迎来了事业大爆发。

针对李登科的唱衰，孙千的粉丝指出，孙千并非演不了古装，她和陈晓主演的《大生意人》才于2025年播出，而且如今《早春晴朗》红透半边天，证明孙千有扛剧的能力，晋升一线女星指日可待。

面对舆论发酵，李登科随后在社媒做出补充解释。他强调“得CP粉者得天下”是中国演艺圈的流量密码，自己也有追看《早春晴朗》，但他觉得男女主角的CP感不够强，问题主要出在剧情结构上。

戏外真情侣的边界之争

井柏然（右）与超模女友刘雯稳定交往六年。（互联网）

《早春晴朗》戏内甜度爆表，而在戏外，井柏然与稳交近六年的超模女友刘雯，却因一个日常情侣互动意外卷入了舆论风暴。

近日，刘雯在IG上顺手点赞了井柏然为新剧拍摄的宣传片，意外踩到了部分“CP脑”（入戏太深，极度维护荧幕情侣形象）剧迷的雷点。不少剧粉指责刘雯“太扫兴”“在宣传期刷存在感，完全打破了追剧的代入感”，该词条还冲上微博热搜。

事实上，刘雯向来爱得低调。在《早春晴朗》宣发期间，即使她和井柏然同乘一班航班，为了不模糊焦点还特意在机场分开行走，被人封为“最贴心嫂子”。如今，刘雯却因一个点赞就遭到围攻，许多网民纷纷站出来为她抱不平：“难道谈恋爱连按赞的自由都没有？”“追个剧而已，至于吗?”