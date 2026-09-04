新加坡金曲天王林俊杰星期四（9月3日）晚在社媒发布新Vlog，分享7月参加北京国际电影节时尚之夜的幕后花絮。他不仅在视频中即兴清唱，还幽默玩梗自荐要当古装剧《逐玉2》的男主角！

在Vlog中，林俊杰先是随性清唱了一段为超人气古装剧《逐玉》创作的主题曲《我对缘分小心翼翼》，接着对着镜头打趣道：“自己唱，自己搭配（服装），然后摆Pose（姿势）。”他透露，自己一身全黑西装加上围巾的造型，是为了《逐玉》而量身搭配的，并不忘幽默地自我调侃：“所以不要觉得我只是为了帅，这是为了完整我的角色。虽然《逐玉》已经演完了，但我还没开始，哈哈。”

紧接着，林俊杰放话说：“所以换我了，《逐玉2》男主角……”此时，周遭的工作人员便爆发出一阵笑声。林俊杰也俏皮地吐了吐舌头，随即改口男主角留给张凌赫，自己当忠实观众就好。

林俊杰在发布Vlog时，也配文写道：“不小心来晚了一点，错过了《逐玉2》的试镜时间，只好乖乖当忠实观众了哈哈。那就把这份缘分交给下一次，这次先唱《我对缘分小心翼翼》给你们听，期待下一次相见。”这段视频不仅逗乐许多粉丝，更于星期五（4日）迅速冲上微博热搜榜。

《我对缘分小心翼翼》由林俊杰作曲并演唱、方文山作词，是林俊杰首度为中国古装剧定制的主题曲。在此前《逐玉》开播直播中，林俊杰就曾惊喜空降演员群的直播间，为剧集送上祝福。