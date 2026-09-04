星期五（9月4日）是教师节。回望求学岁月，艺人和DJ都曾遇见影响人生的老师。一句鼓励、一次帮助，甚至一句看似平常的话，都可能成为学生继续前行的力量。

找来多名艺人、电台96.3好FM及UFM100.3的DJ，分享他们记忆中的恩师，以及老师如何在成长路上留下深刻印记。

学生时期是乖学生的蔡琦慧，特别感谢曾活跃于英式女篮的教练胡慧菁。

她说，胡慧菁虽是国家队选手，却没有架子，对新手和小辈都很友善。“我加入团队时，教练让我觉得很放心，可以专注训练，不必担心自己会不会被接受。”

蔡琦慧曾因伤休养一年半，复出时并非主将，胡慧菁仍让她回归团队。“受伤后回归的球员，其他教练未必会再给她机会。”

教练对英式女篮的坚持，也成为她的人生榜样。

黄振隆要感谢他的华文老师。（档案照片）

黄振隆：别轻易放弃

黄振隆笑称自己不是传统意义上的乖学生，只是“偶尔会有一点小顽皮”。他最想再见华文老师李老师。小时候对华文兴趣不大的他，如今坦言：“我错了。”

成长过程中，他遇到困难容易想放弃，老师不断鼓励他相信自己、不要轻言放弃，这些话成为他后来面对人生的力量。

邓薪萤高中时期成绩一度惨不忍睹，文学和翻译几乎科科不及格。（受访者提供）

邓薪萤：老师没有放弃我

邓薪萤高中时期成绩一度惨不忍睹，文学和翻译几乎科科不及格。

庆幸文学老师何慧芳每天提早到校为她补课，翻译老师吕家铭则耐心批改额外练习。

“老师都这么拼命帮我，我还有什么借口懒惰？”两位老师陪她走过迷惘阶段。毕业近七年，她每年教师节仍会发简讯问候恩师。

李欣盈形容自己是“乖式叛逆”的学生。（受访者提供）

李欣盈：老师让我爱上华文

李欣盈形容自己是“乖式叛逆”的学生。她感谢华文老师黄益村，以幽默、生动的教学方式让她爱上华文，也为她后来成为中文电台主持人埋下伏笔。

“谢谢他把华文变得这么好玩，也把我的人生变得不一样。”

猜猜这张照片，陈丽仪是念几年级？（受访者提供）

陈丽仪：老师带我接触媒体

陈丽仪感谢中学华文老师曾老师，不仅通过游戏和竞赛让华文课变得有趣，更因发现她喜欢写作，鼓励她投稿及参加《联合早报》学生通讯员计划，让她第一次接触媒体。

温国贤小学、中学都是乖学生，升上初院后却“放飞自我”，积极参与活动、策划节目。（受访者提供）

温国贤：从乖学生到放飞自我

温国贤小学、中学都是乖学生，升上初院后却“放飞自我”，积极参与活动、策划节目。

他始终记得小学黄老师要求每天写作文。多年后，他明白老师当年的坚持，让他懂得持续练习，才能一步步进步。

曾晓晴曾当任过老师。（受访者提供）

曾晓晴：一句话改变方向

曾晓晴自认学生时代“表面乖，心里还是有些叛逆”。

高中时，她原本打算报读医科，体育老师却问：“你怎么不选教育系？”

当时没有放在心上。一年后她对医科感到迷茫，重新思考未来时想起这句话，最终走上教育之路。

马鸿裕的学生照，非常清纯。（受访者提供）

马鸿裕：一句欢迎改变人生

马鸿裕把人生的重要转折归功于高中班导师傅金美。

当年他独自从霹雳转学到槟城，还因缴费问题差点无法入学。傅老师一句“当然好啊！欢迎你！”，让他顺利进入日新独中。

多年后回望，他仍感触良多：“一个看似渺小的决定，却成了我后来人生中很重要的转折点。”