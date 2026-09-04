歌唱选秀节目《校园SuperStar 2》开播20年，曾在新加坡掀起热潮，如今成了观众的集体回忆，而当年16岁夺得第二届男子组亚军的范平庚，依然留在音乐路上。

他接受《新明日报》访问，忆起当年一踏出电视台，就被大批中学生蜂拥包围，“他们跟我们拍照、拿签名，一直跟你说‘你是最棒的’。”搭巴士上学也不时被认出、搭话。“好笑的是，有时坐在你旁边的人刚好在看《i周刊》，一抬头，发现这个人怎么跟杂志里的一模一样？”

他庆幸父母当年的叮咛让他不曾迷失，“他们说，你在外的言行代表整个家，你越爬越高，越要脚踏实地。如果没有他们的提醒，十五六岁的孩子突然被追捧，一定会被动摇。”

他也感恩年少时有机会观察艺人与节目组的沟通和运作，“让我了解到他们的思想逻辑，知道该保持什么样的专业度。”

范平庚夺得第二届《校园SuperStar》男子组亚军。（互联网）

年少成名也曾带来截然不同的待遇，因学业成绩不理想，他曾每天被老师当众骂“stupid”，自信心受打击。而同学们也排挤他，“每次都把我的书包、钱包藏起来。”然而比赛后，众人的态度180度转变，“大家都想跟我聊天、做朋友，老师甚至主动来问我是否需要补课，他可以为我留下来。”

范平庚将在星期六（9月5日）晚上演的音乐剧《回响》中，亲自演绎当年这段经历。他坦言，小时候选择把这段创伤掩埋，这次反而有机会重新面对、学会释怀。

范平庚毕业于酒店与旅游管理系，原本想当一个“会唱歌的导游”。2013年毕业后，他在音乐娱乐公司Musical Touch创办人邱勇强的牵引下踏入驻唱圈，后来更开始接婚礼演出，一年约40至50场。目前他在Home Dusk驻唱。“因为他，我才有这个福气去做自己喜欢的事。”

疫情期间演出停摆，他第一次有时间沉淀，开始创作、翻唱、学习制作和发行歌曲，每完成一个作品都大获满足，“我才发现，我是真的爱音乐的，音乐已经融入我的生活。”

去年，范平庚首次举办个人演唱会，近日推出自创单曲《还是爱》，对于音乐目标，他不再执着于“几岁前一定要完成什么”。“梦想是一辈子的。你死掉的那一天，梦想才算完成。”

他认为，真正的成功并不是演唱会有多少观众，“如果我死后，还有人会找我的作品，寻求安慰，这才是成功。”