（综合讯）中国女星景甜与富豪孙宇晨的感情与金钱纠纷日前闹得沸沸扬扬，虽在孙宇晨发出“关灯文”宣布休战后，风波在表面上暂时平息，但近日有网民发现，景甜疑似被软封杀，不仅相关搜索全数消失、搜寻数据被清零，景甜代言的品牌方也急速切割并撤下海报。

孙宇晨前阵子在社群平台X发长文《我的女友景甜》，公开与景甜昔日交往细节、代孕协议等具杀伤力的资料，并提告追讨逾3000万元人民币（约565万新元）彩礼，迅速引爆舆论。

在这场风波中，景甜仅在微博回应一次“不会为钱出卖爱情与灵魂”，并承认自己“依然眼光不行、依然智慧欠奉”。事件平息一阵子后，景甜的微博仍然持续发文，但她的网络话题曝光度突然出现断崖式下跌。

有网民发现，在“微信指数”搜寻景甜显示“暂无数据”，且微博的热搜统计板块不再抓取她的数据，艺人微指榜单上也已查无此人。据悉，这些现象与过去中国封杀劣迹艺人的前兆高度相似。

此外，知名团购品牌美团于8月中旬才刚官宣景甜为大使，但在纠纷爆发后，美团官方微博不仅悄悄删光了所有相关的合作贴文，线下的海报也已被目击全数撤除。

有法律界人士指出，孙宇晨提起的诉讼目前仅属于普通民事纠纷。在法院作出正式判决前，景甜尚未被官方定性为“劣迹艺人”，理论上不会触发官方禁令。因此，部分网民推测，此次各大平台的数据清零，可能只是官方为了强行对该起备受瞩目的争议进行舆论“降温”。

但即便只是软封杀，对景甜的打击也不小。她目前手中握有包括备受期待的奇幻大剧《龙骨焚箱》在内的三部已杀青待播剧。在商业和网络价值被强制清零后，这部剧是否会因这场纠纷而被无限期搁置，仍有待观察。