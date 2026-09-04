（香港讯）亚洲电视经典烹饪节目《方太生活广场》《方太美食广场》、新加坡烹饪节目《美味佳肴》可谓家喻户晓，作为这几档节目的灵魂人物，元祖级烹饪节目主持人“方太”方任利莎，自上世纪70年代末起便活跃于荧幕，凭借亲切、务实的风格，手把手教授一道道美味的家常菜，成为了几代观众难以磨灭的集体回忆。淡出幕前近20年的方太日前迎来95岁大寿，在小女儿阿宝的陪伴下温馨庆生。

2026年的生日对方太而言别具意义，不仅喜迎95岁高寿，且恰逢农历与西历生日相连（分别在周六与周日），家人也欣喜地称之为“喜上加喜”。阿宝在社媒上分享了母亲的最新近照，只见照片中的方太红光满面、神采奕奕。

阿宝在社媒上分享了母亲的近照，只见照片中的方太红光满面、神采奕奕。（互联网）

阿宝在社媒上记录了母亲庆生的温馨点滴，透露当天她先带母亲去做了新发型，随后一同前往餐厅共进晚餐。饭后，母女俩点了一份雪糕作为甜品，虽然等候了许久，但当甜品端上桌的那一刻，她们才发现这是餐厅特意为方太准备的生日惊喜，喜出望外的方太更是笑得合不拢嘴、眉眼弯弯。许多网民也纷纷留言，为方太送上生日祝福。

随后，方太也亲自在社媒上传了一段视频，回应大家对她的祝福。视频中，方太身穿一袭红色上衣，言谈间思路清晰、条理分明，神态语调完全看不出已是95岁高龄。她面带温和的笑容，举手投足间依然保留着当年主持节目时温婉儒雅的气质。方太坦言，这次能和子女、孙辈们聚在一起吃生日饭，自己感到无比高兴，与此同时也让她倍加想念已故的父母。最后，她更不忘感谢网民的关怀，并祝愿大家平安健康、心想事成。

据悉，方太是新加坡公民，但是退休后定居于香港。她原本计划在2020年回新生活，不料受疫情影响而一直留在香港。