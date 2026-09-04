（综合讯）韩国女团Blackpink成员Lisa感情动向一直备受外界瞩目，前阵子她被传情断LVMH集团三公子Frédéric Arnault（弗雷德里克阿诺），近来与有“泰版车银优”之称的泰国男星Blue Pongtiwat（彭提瓦特唐万查洛）传出绯闻。虽然相关恋情传闻至今均未获得证实，但Lisa在即将推出的个人纪录片“Always Lalisa”中，首度大方承认自己曾有过秘密恋爱的经历，甚至坦言新歌的灵感正是来自于旧爱。

Lisa表示艺人恋情常是大家关注的焦点，如果不小心被狗仔拍到，人气可能会下滑。为了不影响团体，她过去总是选择低调守护恋情。

她还自曝在2025年发行的个人首张专辑“Alter Ego”中，收录的抒情歌曲“Dream”灵感正源于一段逝去的感情。她透露，前任大方同意她发表这首歌，但唯一条件就是不能被查到身份。

Lisa这番言论曝光之后，许多网民更加好奇Lisa前任的身份。事实上，Lisa出道以来最瞩目的绯闻对象莫过于LVMH集团的三公子，两人过去频频被目击一同出游、甚至出席家族私人聚会，被外界视为半公开的伴侣。可是，自2025年底起，两人的公开同框与互动频率大幅减少，外界也因而猜测这段恋情或许早已悄然划下句点。