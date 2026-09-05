若真有神通广大的“清道夫”，李铭顺和娄峻硕最想扫除的，都是网络霸凌；但若能请对方替自己解决一桩现实烦恼，两人的答案瞬间从严肃“频道”切换到高尔夫球。

李铭顺与台湾艺人娄峻硕首次合作，在串流平台Netflix台湾新剧《黑白清道夫》中，分别饰演退出江湖却摆脱不了过去的江福生，以及冷面政二代薛秋楠。这对双男主搭档游走黑白两道，戏里从互看不顺眼到渐生默契，戏外也从陌生人变成一聊高尔夫球就兴致勃勃的同好。

请“清道夫”首要扫除霸凌者

两人接受《联合早报》视讯访问时，被问及若有一名神通广大的“清道夫”，能够扫除社会乱象，最希望清理什么？他们都选择了霸凌者。

李铭顺直言，霸凌可能影响一个人的一生，绝不能轻视，因此希望“清道夫”能将霸凌者这些“害虫”一并扫除。

李铭顺（左）和娄峻硕首度合作，两人戏外的共同话题是高尔夫球。（取自娄峻硕IG）

谈到如何面对负评或恶意留言，李铭顺坦言，无论是谁，看到霸凌、人身攻击或无理批评，心情多少都会受到影响，因此自我调适很重要。对于恶意攻击，他会直接略过；但若批评合理，即使不中听，也愿意接受，“我们的工作需要观众的意见，只要是健康的，我们都会接受。”

娄峻硕同样选择“挑着看”。若对方纯粹出于恶意，攻击他无法改变的外在条件，他不会理会；若留言点出自己未察觉的盲点，则会认真参考。他坦言，看到负评难免不舒服，但仍希望从中吸取意见，让自己有所成长。

两男私下烦恼一杆解决

那，若能把现实中的烦恼交由对方“清理”，两人会请彼此解决什么？答案不约而同挥向高尔夫球场。

李铭顺希望日后每到台北，娄峻硕都能替他安排球局；娄峻硕则想请李铭顺帮忙调整挥杆动作。至今尚未一同挥杆的两人，看来得先找个日子，把这场迟迟未成行的球局“清掉”。

此外，李铭顺接受视讯访问时，人正在高尔夫球练习场，他特地转动镜头，让记者和娄峻硕看看现场环境。

李铭顺拿鳝鱼当武器大战菜市场

《黑白清道夫》讲述负债又患病的昔日黑道人物江福生（李铭顺饰），意外卷入神秘“清道夫”组织的暴力冲突。该组织以百年庙宇青和宫为据点，替黑白两道及政商权贵处理棘手麻烦。江福生加入后，与自负难搞的政二代薛秋楠（娄峻硕饰）搭档，两人性格南辕北辙，磨合不断。

李铭顺饰演的江福生是一名神枪手。（Netflix提供）

剧集开篇便上演菜市场大战，卷入混战的李铭顺抄起鳝鱼当武器，鱼档、菜摊上的食材和各式干货顿成“兵器库”。他说，现场确有真鳝鱼，但正式开打仍得换上道具，“真的鳝鱼太滑，也担心打到一半会断掉。”这场戏看来一气呵成，实际上拍了近一天。

江福生早已退出江湖，生活屡陷窘境，却总把“当年勇”挂在嘴边。李铭顺如何看待这个看似深陷中年危机的角色？他说：“我不觉得江福生有中年危机，他其实还是很有自信的！”碍于不能剧透，他只能补充，江福生当初选择金盆洗手，是因为不愿家人身陷险境，因此决心与江湖划清界线。

娄峻硕参考特务电影

娄峻硕谈角色时说，薛秋楠自小被父亲“藏起来”，心中难免自卑，更渴望证明自己，因此踏入危险世界。

对他而言，拍这部剧最大的挑战，并非锻炼身材或应付动作戏，而是将角色内心翻涌的情绪，全藏在不动声色的表情下。他笑说：“私下的我，很乐于分享心情，个性也比较浮夸。要演一个把所有事情藏在心里的人，对我来说很困难。”

娄峻硕饰演冷面政二代。（Netflix提供）

角色有钱、有装备，又游走黑白两道，演出是否联想到DC英雄蝙蝠侠？娄峻硕闻言接梗：“蝙蝠侠身边也有一个阿福。”

长伴蝙蝠侠的忠心管家名叫阿福；巧的是，李铭顺在剧中的清道夫代号正是“福股”。记者顺势问娄峻硕：“所以阿顺就是你的阿福？”两男听罢笑了起来。

娄峻硕当初接演这部剧，很大一部分原因是被特务相关题材吸引，他做功课时，参考的是《金牌特务》（Kingsman）、占士邦（James Bond）等特务电影，希望抓住架空世界中的神秘感。

视李铭顺为“传奇演员”

首次与李铭顺对戏，娄峻硕坦言拍第一场戏的压力最大。他形容，李铭顺是演员圈的“legend（传奇）”，但开拍前既不了解对方私下的个性，也不熟悉表演方式。自认演戏经验尚浅的他，担心两人节奏若对不上，问题会是出在自己身上。

首场戏结束后，他立即请教李铭顺是否需要调整，得到的回答是：“不用，你就照自己的方式演，跟着自己的节奏。”娄峻硕继而说：“铭顺哥是很好的前辈，愿意跟我说笑，也会引导我从不同角度思考角色，找到自己的表演节奏，所以从第二场戏开始，我便渐渐放松下来。”

共10集的《黑白清道夫》将于9月17日全集上线，主演阵容还包括雷嘉汭、庹宗华、林熙蕾、傅孟柏及张永正等。