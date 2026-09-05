最近香港导演王晶提到“主角负责流量，配角负责演技”的行业现象，令我颇有感触。我也认同他说不该针对顶流艺人，真实问题或许是市场迫使艺人为生计必须分心经营副业。当影剧的盈利不稳定，艺人和经纪公司难免希望另辟出路。谁会嫌钱多？不过这条线还是得拿捏好。我始终觉得，若是为应付社媒、商演等等，而忽略提升本业技能，只会缩短一个歌手或演员的工作寿命。想走得更长远，追求进步，那就请谨记，不要把艺人当作“一次性消耗品”来经营。——赖婉丽

先有微短剧，再有AI剧，影视业雪上加霜，面临前所未有的挑战。AI剧来势汹汹，最近爆红的AI短片《把人写成了妖》，让人见识到人工智能发展迅速，已经能制作出品质和内容逼近传统剧的作品。虽然深知这是无法避免的趋势，但老派的我内心仍有些排斥。明知是假演员，我要怎么相信他的情感是真的？撇开观影体验，我也在想，影视业苦苦挣扎的幕前幕后人员前途堪忧啊。能否有一天微短剧和正规长剧能和平共存，AI剧和传统剧也能各自精彩，让这寒冬尽快回暖？——李妙音

最近看Netflix韩综《崩溃爬山趣》，觉得罗PD找来歌手车正元（Car, the Garden）参与，实在是太画龙点睛了。体力偏弱的他，简直就是我这种不热爱运动的人的“嘴替”。记得有次他好不容易爬到山顶，看到风景后，脱口而出：“（风景）是很美，但没有到需要为了它而爬山的程度……”这让我想起多年前到首尔当交换生时，也曾和一大群体力超好的朋友一起到雪岳山爬山。咬牙撑到目的地看到风景，以及下山时因为害怕滑倒而更加痛苦的过程，都让我忍不住想：我干吗自找苦吃呢！谢谢车正元，让我觉得自己并不孤单（笑）。——曾慧仪