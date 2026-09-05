2026香港小姐日前已出炉，袁丝珩、邓匡闵、李泽欣分别获颁冠亚季军，李泽欣也兼得最上镜小姐。不过本届港姐有点“倒霉”，因为观众看了赛果，竟然认为她们的美貌不如担任评审的“过气美姐”，甚至也不如一名播报港姐竞选结果的新闻主播。

今年的港姐竞选决赛，请来近年演艺作品不多、过去曾因身材和体重引起讨论的前国际中华小姐冠军苟芸慧担任评审。她以一袭低胸深蓝色晚装亮相，除了适度展露丰满好身材之余，更不失高贵的味道，因此成为网民焦点，被赞比所有参选港姐都漂亮。

前国际中华小姐冠军苟芸慧担任今年的港姐竞选评审。（视频截图）

有网民发文：“除了阿娇之外，我觉得她也是肥过瘦过没丑过，360度无死角。”贴文吸引大批网民表示认同，短时间内获得过万人点赞。更有网民留言大赞：“她多胖一个码也还是美女”、“她胖了比瘦还美”、“我觉得她是因为（皮肤）太白所以搞到上镜膨胀，真人应该是正常身材不是胖”、“上台再选一次都赢”、“真美女胖了也是美女”、“见过真人，真的又高又美，是眼前一亮那种”等。

今年的香港小姐不仅被评“美不过评审”，想不到赛后的新闻播报，还杀出个抢镜王，直接把港姐的大半热度抢走。网民截完图对比，直接把这名新闻主播称为“当晚的隐藏冠军”。

2026香港小姐亚军邓匡闵（左起）、冠军袁丝珩，和季军兼最上镜小姐李泽欣。（TVB）

当晚播报港姐赛果的林婷婷，穿了一件正红色西装外套坐在主播台前，妆容淡雅造型端庄，电视画面旁边刚好显示新一届港姐三甲的照片，让网民看完顺手截图对比，结果引起大量讨论。有人说以林婷婷的条件直接去参选也没问题，甚至赞她比冠军漂亮。

其实林婷婷的路人缘早凭外形出圈，在TVB这么多年，她早就被观众封为“新闻女神”了。她这次抢了港姐的风头，不少人认真扒起她的履历，发现33岁的她出生在香港，父母则是新加坡人，此外她的学历背景相当亮眼。

林婷婷（左）今年1月嫁给TVB新闻部记者主播同事李天耀。（取自林婷婷IG）

她毕业于香港中文大学英文系，之后获得香港大学文学及文化研究硕士学位。进新闻行业之前，她做过将近三年的中学老师，2019年正式加入TVB新闻部，一开始是当记者，慢慢才兼任主播工作。她最让人惊讶的是语言能力，一共掌握五门语言，包括粤语、华语、英语、日语和法语。今年1月她公布婚讯，嫁给TVB新闻部记者主播同事李天耀，好多喜欢她的网民都开玩笑说自己“失恋了”。

无论如何，新闻主播抢了选美冠军风头的案例，确实罕见。