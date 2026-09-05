（济州讯）韩国济州岛近期接连发现失踪人口遗体，短短三天内竟寻获四具遗体，其中包括失踪长达104天的女受害者。案件更爆出警察涉嫌虚报结案的吃案丑闻，引发社会哗然。移居济州岛多年的女星陈在英（Jin Jae-yeong）、媒体人等公众人物纷纷表达对当地治安的担忧。

近期济州岛接连传出失踪者被发现死亡的悲剧，让当地居民与经常造访的游客深感不安。已在济州定居近十年的演员陈在英，在个人社媒发布一张暗夜街景照，并写下：“晚上虽然不常出门，但最近济州岛的新闻让（我）连散步都有点害怕。”这番话立刻引发广大回响。

陈在英自2017年起移居济州岛，多年来经常透过社媒与节目分享当地生活点滴，给人悠闲自在的印象。然而，随着近期失踪事件频传，她也罕见表露对夜间外出的警戒心。那篇贴文虽已删除文字，仅保留照片，但已足够让外界感受到她的焦虑。

同样居住在济州岛，医生出身的媒体人洪会杰（Hong Hye-gul），也透过社媒提醒民众注意安全。他指出，济州岛虽然美丽，但许多村落周边都有偏僻小路，即使不深入山区，也可能轻易走入无人路段。他特别强调：“就算是白天，就算是有铺装的道路，也不建议一个人乱走，女性当然要小心，壮年男性也一样。”

成玹祐曾遭遇持刀威胁

不过，当他的言论被解读为“济州岛很危险”后，他随即澄清：“重点是要小心，不是说济州岛危险。”

在此氛围下，过去曾在济州岛遭遇持刀威胁的歌手成玹佑（Woo）的经历也被网民重新讨论。他2月在个人YouTube频道透露，2021年独自赴济州旅行时，曾在餐厅馆与一名男性发生争执，对方随后持刀追赶他。他当场逃离并报警，男子随后被逮捕，并因特殊恐吓罪被判刑。

随着事件发酵，网上疯传“济州岛沦为尸体岛”、“三年有近3000人失踪下落不明”等极度恐慌的言论。对此，旅韩博客“不奇而遇Steven&Sia”查证警方数据进行了客观澄清：2023年至2026年7月底，济州岛确实接获2914件“成人失踪与离家通报”，但这是累积通报总数，绝大多数人皆已平安寻回或自行返家。截至2026年8月21日，警方记录真正未寻获的成年失踪者实为15人。

这些个案都让近期济州岛的治安议题受到更多讨论。不过，济州岛仍是韩国热门旅游地，有人呼吁，面对个别案件应以警方调查结果为准，避免未经证实的犯罪传闻持续扩散。