（香港讯）人称“Ming Sir”的香港资深艺人刘兆铭9月2日晚离世，享耆寿94岁。作为香港影视圈举足轻重的前辈，他的死讯一出，许多曾受过他教导的艺人如佘诗曼、郭晋安等都发文哀悼。连已销声匿迹于幕前多年的陈玉莲也罕见地发文悼念。

陈玉莲分享与刘兆铭在电影《舞台姐妹》、TVB经典电视剧《神雕侠侣》的数张合照。她形容刘兆铭为“不折不扣的艺术家”，称他对后辈极力扶持，是圈内公认的典范。

陈玉莲回忆二人合演《神雕侠侣》的剧情，称：“这位得道高僧与不食人间烟火的的小龙女，虽然初次相遇，却因理念相近而惺惺相惜，宛如深交一般，是作品中一段非常精彩的情节。”

她说Ming Sir虽然离开了，但他留下的作品与精神，必定会长久留在观众心中。他的艺术造诣，他对后辈的提携，都会成为香港演艺界永不磨灭的印记。

刘松仁（右）在悼文中动情回顾，指刘兆铭往往只凭片言只语，便能让人茅塞顿开。（互联网）

片言只语点化刘松仁

刘松仁在网上发千字文，自曝多年前遇上迷失期，当时他身处云南，在黑夜独行。“但我感受不是黑暗，而是空白——人在绝望、失望、失落的时候，没有感觉，就是一片空白。回香港后把这个感觉跟Ming Sir说了，他跟我说：‘就是因为空白，你才可以随意的填写一些东西上去。’这句话特别启发我：我们换个角度看事情，会产生完全不一样的结果，接着你会发生一些变化。70年代我在无线拍戏，那时我还年轻，很自我，不太交际，有时就感觉很孤独，Ming Sir跟我说：‘你应该感觉自己是多么突出。’他真的很厉害，想法总是与众不同，有时说一句话就能让人豁然开朗。”

刘松仁在悼文中动情回顾，刘兆铭往往只凭只字片言便能让人茅塞顿开，甚至彻底重塑一个人的心态与格局。刘兆铭曾赠予他一句“勇舍多余便多得”的金句，这句话一直深深刻在刘松仁心底。后来刘兆铭将“勇舍”精修为“巧舍”，更让刘松仁深受震撼。刘松仁体会到，“勇舍”是凭着勇气去割舍外在的包袱与执念，而“巧舍”则蕴含着更圆融通透的人生智慧与机巧，境界更上一层楼。

谢君豪忆恩师向学生鞠躬

谢君豪忆起昔日在演艺学院读书时，Ming Sir曾到校授课。面对一众后辈，这位殿堂级艺术家第一件事竟是站起来深深鞠躬，再带着招牌笑容真诚道谢，令在场学生深受感动。

谢君豪认为，这个举动并非客套，而是Ming Sir以身作则，教导后辈尊重舞台、同行及每一位热爱戏剧的人。他感谢对方多年来对艺术的热诚与付出，并祝愿恩师一路好走。

刘兆铭（中）2020年拍完ViuTV剧集《叹息桥》后，便淡出银幕息影。左为林保怡。（互联网）

刘兆铭在2020年拍完ViuTV剧集《叹息桥》后，便淡出银幕息影。在剧中合作的林保怡说：“人生如戏，戏如人生，刘老师的这一台大戏，今天完美谢幕了。我怀着无比沉痛的心情，送别我敬爱的刘老师。”