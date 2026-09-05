（北京讯）知名中国摇滚歌手何勇惊传离世，终年57岁。据中媒9月4日报道，从相关知情人士处获悉，多年来受疾病困扰的何勇已于9月1日在北京去世。消息曝光后震惊不少乐迷，目前家属尚未对外公布更多相关细节，不少粉丝不胜唏嘘。

何勇出身音乐世家，6岁就跟着三弦演奏家父亲何玉生接触音乐，15岁闯荡地下摇滚圈，1994年推出生涯唯一的录音室专辑《垃圾场》，歌曲代表作包括《垃圾场》《姑娘漂亮》《钟鼓楼》等。虽然作品不多，但他的歌词融合生活感想及体验，很有烟火气，获听众共鸣。

何勇与台湾乐坛渊源颇深，当年是由台湾滚石唱片公司旗下“魔岩文化”推出他的《垃圾场》、天后王菲前夫“黑豹乐队”主唱窦唯的《黑梦》及张楚的《孤独的人是可耻的》三张专辑，三位中国大陆摇滚歌手自此被称为“魔岩三杰”，成为90年代华语摇滚的重要符号。

同年12月，魔岩将何勇、窦唯、张楚以及唐朝乐队带进香港红磡体育馆，举办后来被视为华语摇滚传奇现场的“摇滚中国乐势力”演唱会。当年更盛传他受访时惊吐“四大天王中除了张学友外都是小丑”，大胆评价震撼整个香港乐坛，却也因此难以在香港乐坛立足。

昔日张楚（左起）、何勇、窦唯三足鼎力，一起到港台发展。（互联网）

何勇后来人生起伏不断。1996年，他在一次晚会演唱《姑娘漂亮》时，对中共妇联授予“红旗手”封号的公车售票员李素丽问了句“李素丽你漂亮吗？”，被认为调侃政府树立的形象，遭当局重罚禁演长达四年。受封杀与挫折打击，他于1997年被家人送往医院治疗，最终确诊为精神分裂症偏执型，此后多年陷入反复住院与出院的痛苦循环。

此外，他在2002年春节前夕，在家中纵火被邻居报警而进了看守所，随后被送进医院进行一个多月的强制精神治疗。2015年深夜他到商店想买烟，但店家早已打烊，他狂敲铁门一阵子店家才开门，何勇一怒之下拿出携带的刀子捅向商店老板，再度被警方逮捕。

此后他的微博几乎再也没有更新，被传多年受到疾病影响的他鲜少于公众视野露面。曾写下“我们生活的世界，就像一个垃圾场，人们就像虫子一样，在这里边你争我抢，吃的都是良心，拉的全是思想”，以尖刻犀利的歌词揭示现实影子的这位狂人如今离世，歌迷只愿他于另一个世界得以安息。