（香港讯）张柏芝日前在社媒发了一则日常动态，迅速冲上热搜。在一分钟的视频中，可见她握着方向盘，语气里尽是藏不住的疲惫，她说孩子发着烧浑身发冷，却还是得赶去学校。镜头中的后座少年——她的二儿子谢振南歪靠在车门上，脸色白得没什么血色，肩膀往外套里缩着，连说话都带着浓重的鼻音，整个人病恹恹的提不起劲。

谢振南就读的香港沙田石门基督教国际学校，一年学费接近30万港元（5万新元），这还不包括校服、游学、课外活动等各种开支。这所走美式课程体系的学校，规矩比普通公立学校还要细，考勤直接算进平时成绩，占比能到两到三成，缺课多了直接扣课堂表现分，缺课超过总课时的一成，还会收到学术警告，严重的连最终的学业评估都会受影响。

谢振南对自己要求很高

至于病假不是不能申请，但得有正式的医生证明，手续麻烦不说，落下的小组作业、课堂任务，全得孩子自己抽时间补，如果进度落下一大截，恐怕很难追回来。

据说香港不少同等级的国际学校，都制定差不多的标准，用严格的规则维持生源质量和口碑。

有报道指谢振南本身就是好强的性子，学业成绩常年排在年级前列，多门学科拿过A评级，还是学校排球队队长，对自己要求一直很高。他担心缺课影响考勤分，学业落后其他同学，所以哪怕浑身难受，也想着撑到学校去。

张柏芝一天发58则动态惹议

只是这样的坚持，落在张柏芝眼里，全是化不开的心疼。她在车上反复叮嘱儿子，到了学校不舒服就立刻去校医室，千万别硬撑。车子到了校门口，她目送孩子背着书包走进学校的背影后，又特意找到班主任，拜托对方多留意儿子的状态，有情况第一时间给她打电话。

她也在视频里说明，自己不是投诉学校，而是新学期刚开头，状况一件接一件，当妈妈的难免啰嗦几句。一个妈妈送生病孩子上学的普通视频，就这样引起了大家的关注和讨论。

她最近的另一个热议事件，是8月底在社媒大晒58则限时动态，当中包括起床准备出门、在迪士尼买可爱公仔、滑水、煎蛋、煮饭、做家居运动、素颜自拍以及心灵鸡汤等日常。有网民认为她的做法等于直播自己的生活：“她从来不当我们是外人”、“今日跟着她出了一天的海”、“她真的活用社交平台”、“她的动态多过我一天发的信息”等。不过也有人担忧她是否太寂寞才过度分享。