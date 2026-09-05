（吉隆坡讯）现代武侠黑帮电影《荡荡荡寇志》8月上旬在马来西亚吉隆坡正式开机。该片由《周处除三害》导演黄精甫担任编剧与导演，集结双影帝张家辉和阮经天领衔主演，张孝全、贾静雯、陈以文、宋芸桦等主演，故事围绕名为“和兴”的黑帮，揭开一场横跨20年的兄弟恩怨与江湖情仇。

剧组日前释出演员的造型照及张家辉的“前前前预告”，张家辉饰演“十六坊”掌舵人雷春生，一头长发、身穿白色西装、戴上墨镜登场，最抢眼的莫过于上唇的刀疤。预告片中可见张家辉手执机关枪，从原先的冷静从容，到接着冷笑对着镜头扫射，呈现角色由内敛到暴力外放的强烈转变。

饰演“一狗”的阮经天坦言初看剧本时曾因其中一场戏而慌张，“我真的不会做！”但完整读完剧本后，却逐渐喜欢上这个角色：“身边的人与事一直在变，但他内心最初的那个东西，始终没有改变，我越深入了解一狗，也越觉得他可爱。”

张孝全为角色铲青头发、留起胡须，打造硬汉造型。片中他饰演的“澎湃”是“和兴四虎”之一，把兄弟情义看得比自己的性命更重要。戏中“澎湃”一直深爱着贾静雯饰演的“牡丹”，两人这次是第三次合作，他形容这段感情“很美、却又很凄凉。”贾静雯造型散发强悍的江湖气场，为让角色造型更具突破性，贾静雯与造型师私下讨论，特意将一侧头发剃掉，希望以这个大胆造型给导演一个惊喜。

《荡荡荡寇志》8月上旬在马来西亚吉隆坡正式开机。（沉默协作社有限公司提供）

片名藏玄机？主演妙解“荡、荡、荡”

《荡寇志》是清代小说家俞万春所著的长篇小说，导演黄精甫以《荡荡荡寇志》为片名，张家辉笑言：“导演可能觉得不够高，所以荡高一点，荡足三次，然后步步步高升，希望电影成绩可以更好！”

阮经天则对片名有不同的诠释，他说：“时代在荡、大海在荡、时钟在荡，人也在其中晃荡。当一个人在命运、时间和江湖里不断摆荡，到底谁才是‘寇’，谁又在荡谁？而这个电影名字犹如一个节奏，像一件事情不断往前弹、往前荡，荡着荡着，最后去到了一个自己都意想不到的地方。”对他而言，《荡荡荡寇志》既像是一段江湖的历史，也像是一群人在一个时代里晃荡过后，最终留下的一本纪录。

贾静雯当初拿到剧本也对片名里的三个“荡”多了一分想象：“是不是戏中的人物都是放荡、闯荡、到处流荡？一群被逼上梁山的寇贼，为了生存离开原本的世界，与命运去拼命，我演的‘牡丹’正正就是闯荡的代表！”