（台北讯）由七十六号原子主办，英皇电影、堂堂映画、剧糖文创、台湾时尚永续等单位协办的第四届“亚洲说Rising Stories”国际原创故事征集比赛开跑。本届评审团由金钟影后天心、监制陈亮材、导演姜瑞智、编剧蔡𫖮禾、编剧杨宛儒组成。天心日前出席媒体茶叙时表示，将以观众及演员的视角来欣赏故事，喊话：“快来感动我们！惊艳我们！”邀请故事创作者共襄盛举。

“亚洲说”旨在发掘亚洲原创故事与人才、促进亚洲影视共荣生态的重要内容孵化平台。召集人杨志光说：“今年以‘好故事，秀给世界看’为号召，再度开放中英文作品参加，邀请中英文创作者可透过官网内的报名平台轻松投件。”

主办单位表示，本届协办单位展现跨越亚洲影视力量集合力量，邀请华语影坛佼佼者英皇电影、制作金马奖多项入围《五月雪》电影的新加坡堂堂映画，以及更多努力在影视产业持续创作的新兴制作公司等共同协办，让原创好故事不分语言限制，都能被世界看见。

天心曾担任金钟奖戏剧节目评审，这回出任“亚洲说”评审，她强调阅读故事时，若能让她脑中有画面且感到亢奋，“那种情绪澎湃起来且毛细孔也跟着扩大的感觉，会让我觉得‘就是这个剧本了’，希望能演到这样的角色。”

而她对与人性有关的故事题材特别感兴趣，“人性很复杂，拥有很多不同的面向，我一直喜欢透过角色去探索人生以及更多的可能性，这是做演员的我感到最快乐的事。只要角色能让我看见人性的不同层次，我都很期待。”

第四届《亚洲说》国际原创故事征集大赛征件将于9月10日截止，征件包含电影、剧集、微短剧（短影音）三种规格，同时开放中英文报名。相关活动讯息可上官方网站https://risingstories.com/查阅。