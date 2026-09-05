（首尔讯）韩国知名女团Red Velvet成员Irene在韩国综艺《虽然没准备什么菜》第四季中展现意外可爱的一面，微醺状态下的她大放异彩，但她边喝酒边吃榴梿的做法，却引发部分海外粉丝的担忧。

众所周知，Irene性格内向，节目一开始她在主持人李泳知（Lee Young-ji）面前还显得羞涩拘谨。但随着不断饮酒，她逐渐放松下来，展现出更加粘人又调皮的一面。她在微醺状态下抬头望着帮她调整麦克风的工作人员，眼神撒娇般可爱，让对方尴尬地直呼 “请不要这样看我”，引发全场爆笑。粉丝对Irene意外展露的一面反应热烈，纷纷留言赞美。

然而，节目中的另一个片段却引发了海外粉丝的担忧。Irene向来爱吃榴梿，节目中她更是一边喝酒一边吃起榴梿。

一些泰国网民留言警告榴梿与酒不宜同食，称这种搭配可能有危险，并呼吁艺人嘉宾和制作团队注意。

其实在东南亚部分地区，关于榴梿配酒的警告流传甚广，但称这种搭配必然致命的说法仍须谨慎看待，是否有健康风险，具体反应或因人而异。