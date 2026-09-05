本地明星夫妻档李铭顺和范文芳相隔17年再度携手大银幕，为新加坡制作的3D风格动画电影《玄命阁》中分别声演皇帝与皇后。

这是两人继2009年浪漫喜剧《大喜事》后，再度共同参与大银幕作品，也是夫妻俩首次一起挑战动画配音。

李铭顺与范文芳形容，“这是一次非常新鲜又难忘的体验。能够透过声音再次合作，诠释皇帝与皇后这两个角色，感觉很特别，也别具意义。”

两人都被作品背后的真诚、想象力与大胆创意所吸引，也很开心看到新加坡的独立创作者不断突破界限，探索本地动画更多的可能性。“能够成为其中的一分子，我们感到非常荣幸与期待，也希望观众会喜欢这个充满想象力的动画世界。”

虚构世界以唐代为灵感

《玄命阁》设定于一个充满活力、以唐朝时代为灵感的虚构世界，故事围绕承希太子（杨岳翰配音）展开。承希是一个无忧无虑的年轻皇室成员，比起为履行皇室职责做准备，他更喜欢摔跤、射箭、蹴鞠和骑马。

随着生日临近，按照皇室传统，承希必须在生日前选定新娘。皇帝与皇后于是将他送入专为贵族子弟而设的唐林学院。承希在那里邂逅聪慧好学、却对他的皇室身份毫无兴趣的思玉。两人其后意外发现隐藏的“玄命阁”，并揭开一段足以改变两人命运甚至整个帝国未来的古老秘密。

汇聚本地业界与新生代创意人才

电影也汇聚了本地业界人士与新生代创意人才，其中包括新加坡理工学院媒体、艺术与设计学院——动画与游戏及声音与音乐专业的学生，以及来自新加坡工艺教育学院中区学院设计与媒体学院的学生。

陈俊华遭拒百次后自资成立制作公司

《玄命阁》由原著作者陈俊华亲自编剧和执导，并自资制作。而项目经历近100次遭传统制作公司拒绝后，他成立Movitoir Studios，将这酝酿已久的项目独立付诸实现。

电影结合真人表演与原创音乐，并采用制作公司自主开发的动画及渲染流程。制作团队强调，电影全程采用真人配音演员及专业歌手，音乐也由创作者原创。陈俊华认为，独立制作或采用现代科技，并不意味着必须牺牲艺术性及创作灵魂。他相信新加坡拥有优秀人才，关键是给予他们合适的平台，以及对卓越品质的坚持。