30岁的2019年度香港小姐亚军暨最上镜小姐王菲，与环星娱乐公司太子爷兼歌手、演员、导演张子丰低调交往四年，感情稳定。9月5日凌晨，两人无预警在社媒同步发布惊喜，晒出求婚成功的喜讯。

从画面中可见，张子丰下足心思，特地选在日落时分包下湖中央的一舟小船浪漫下跪，引来大批网民贺喜。

张子丰分享求婚过程说，自己过去对人生相当迷茫，习惯独来独往，也总觉得找不到归属感。遇见王菲后，他的生活才重新充满笑声与幸福，并直呼对方是“老天爷派来的天使”。

张子丰打趣说，两人在一起后自己的生活习惯全被翻转，现在连一个人睡觉或醒来都会感到不习惯。他向准太太宣誓，未来要一起牵手成长，精彩地走完下半辈子。

王菲和张子丰分享求婚过程。（取自王菲IG）

王菲则随后晒出一连串甜蜜照，只见她手捧巨型红玫瑰花束，戴上耀眼钻戒，一脸都是喜悦。她坦承自己过去是个极度“三分钟热度”的人，唯独对张子丰每天都粘不烦。

她也分享私下一段动人花絮。她透露先前在朋友的聚会上，张子丰一句“只有跟王菲在一起的张子丰，才是最好的张子丰，我不可能离开她”，深深感动了她。

王菲当选港姐后，加入TVB电视台至今，曾参演剧集《爱·回家之开心速递》《正义女神》等，可惜事业发展平平。如今她收获甜蜜爱情，值得恭喜。