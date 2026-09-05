（首尔讯）韩国男艺人朴修弘（Park Soo-hong）的女儿“在伊”深受观众喜爱，年仅1岁多就已接下17个广告，凭借超萌日常动态狂吸粉，获封“最强星二代”。然而，这个人气爆棚的萌娃日前随父母飞往关岛度假时，却因在机上不断痛哭，最终导致航班延误70分钟起飞。

事件曝光后惹来大批网民炮轰。眼见群情汹涌，朴修弘随即发文道歉。

事发于8月23日，朴修弘一家乘搭大韩航空飞往关岛的航班。当时在伊于机上哭闹不止，朴修弘怕影响其他乘客，于是主动向机组人员要求下机。航空公司按程序将他们的行李卸下，怎料中途女儿突然停止哭泣，朴修弘改变主意表示“要重新登机”，结果又要将行李重新运上机，导致航班延迟超过一小时起飞。

有同机乘客在网上大吐苦水，怒斥朴修弘将飞机当作德士：“讲下机就下机，讲重新登机就重新登机？”质疑他身为艺人享有特权。

对此，朴修弘在社媒发出黑底白字长文道歉，解释当时见女儿哭到无法就座，情急之下做出错误决定；又承认自己对航空规定“无知”，没有考虑到重新登机及安检会浪费大家的时间，强调绝无借口，对受影响的乘客与机组人员致上万分歉意。

朴修弘之前曾上节目指控兄嫂骗光他的财产还持刀威胁等恶行，双方更为390万打了十年官司，让他成为备受关注的新闻人物。