（首尔讯）韩国男艺人朴修弘（Park Soo-hong）的女儿“在伊”深受观众喜爱，年仅1岁多就已接下17个广告，凭借超萌日常动态狂吸粉，获封“最强星二代”。然而，这个人气爆棚的萌娃日前随父母飞往关岛度假时，却因在机上不断痛哭，最终导致航班延误70分钟起飞。

事件曝光后惹来大批网民炮轰。眼见群情汹涌，朴修弘随即发文道歉。

事发于8月23日，朴修弘一家乘搭大韩航空飞往关岛的航班。当时在伊于机上哭闹不止，朴修弘怕影响其他乘客，于是主动向机组人员要求下机。航空公司按程序将他们的行李卸下，怎料中途女儿突然停止哭泣，朴修弘改变主意表示“要重新登机”，结果又要将行李重新运上机，导致航班延迟超过一小时起飞。

有同机乘客在网上大吐苦水，怒斥朴修弘将飞机当作德士：“讲下机就下机，讲重新登机就重新登机？”质疑他身为艺人享有特权。

对此，朴修弘在社媒发出黑底白字长文道歉，解释当时见女儿哭到无法就座，情急之下做出错误决定；又承认自己对航空规定“无知”，没有考虑到重新登机及安检会浪费大家的时间，强调绝无借口，对受影响的乘客与机组人员致上万分歉意。

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朴修弘之前曾上节目指控兄嫂骗光他的财产还持刀威胁等恶行双方更为390万打了十年官司，让他成为备受关注的新闻人物。