中国狂收超过18.5亿元（约3.51亿新元）票房的动画片《八仙！》，在新加坡取得开画首周末新片票房第一。虽然未能攻下上周票房冠军，但一上榜就跃升第四名。

《八仙！》在本地开映后有口皆碑，相信票房会持续强劲。《联合早报》读者梁小姐通过早报娱乐Instagram账号举行的送票活动赢得两张《八仙！》预映会戏票。她在观影后说：“《八仙！》绝了。好看，好笑，好听，除了动画素质，原声带也很赞。没抱期待看戏却被圈粉，我已经二刷。”

好莱坞大片《蜘蛛侠：重生日》持续吸引观众捧场，连续五周守住冠军位置，也凭破千万元的票房暂居2026年本地最卖座电影。这个成绩已超越2025年以758万元登本地全年票房第一的《哪吒之魔童闹海》，可见观众回流戏院，可喜可贺。根据Box Office Mojo数据，《蜘》截至8月31日的票房突破23.3亿美元（约29.7亿新元），是2026年到目前为止全球最卖座电影，也是影史上票房第三高的电影。

与《八仙！》同日开映的另两部新片中，仅好莱坞新贵Jacob Elordi（雅各布艾洛蒂）主演的后末日题材电影《末世行者》跻身十大。刻画已故名厨Anthony Bourdain（安东尼波登）年少时期的《安东尼波登传记》则未入榜。

2026年8月27日至8月30日票房排名

①（1）蜘蛛侠：重生日（Spider-Man: Brand New Day）

②（2）奥德赛（The Odyssey）

③（4）阴儿房：穿越阴深处（Insidious: Out Of The Further）

④（新）八仙！（All Wishes Come True）

⑤（3）剧场版Chiikawa人鱼岛的秘密（Chiikawa The Movie: The Secret of The Mermaid Island）

⑥（5）功夫女足（Kungfu Soccer）

⑦（7）我们不是陌生人（We Are All Strangers）

⑧（6）橡树街末日（The End Of Oak Street）

⑨（8）汪汪队立大功：恐龙大电影（Paw Patrol: The Dino Movie）

⑩（新）末世行者（The Dog Stars）