（首尔讯）韩国演员李韩日（Han-Mill Lee）2015年通过音乐剧正式出道，除了活跃于音乐剧、舞台剧演出，也参与音乐制作工作，在演艺圈持续耕耘多年。不过，他近日趁着生日公开一段长文，罕见透露过去一年所经历的人生重大转折。2025年被医师告知必须立即接受血液透析治疗，没想到父亲得知后，竟主动提出“把我的肾脏移植给你吧”，父子俩在他生日期间顺利完成肾脏移植手术，这段故事也让粉丝看得泪崩，纷纷留言表示“希望你们健健康康”。

李韩日在8月27日生日当天写下长文，原本长期受到肾脏疾病困扰的他，早在2013年就被诊断出“肾脏狭窄”，隔年年初接受腹腔镜手术。原本应该更加小心照顾身体，但当时正值大学毕业，他找到了自己梦想中的工作，沉浸在演艺工作的快乐之中，却忽略了自己的健康状况，就这样一路拼命工作了十多年。

李韩日肾脏其实一直都不好，但他忽略了自己的身体健康，2025年被告知要开始做透析治疗，犹如晴天霹雳。（取自李韩日IG）

没想到，2025年9月被医生告知“必须开始接受透析治疗”，他才真正开始正视自己的身体状况。就在开始治疗的隔天，父亲主动告诉他“把我的肾脏移植给你吧”。原来是爸爸私下做了许多功课，发现比起获得脑死亡患者的肾脏，活体肾脏移植效果反而会更好，于是决定把自己的肾脏移植给儿子。他在听到爸爸的决定后，当场泣不成声，除了说对不起之外，什么话都说不出来。

父子俩在近日完成了肾脏移植手术，李韩日也表示移植后的状况仍需观察，目前正在家静养以免出现感染风险，“为了长久使用这颗因为爸爸而重新填满的肾脏，今后我一定会更加珍惜自己的身体，并将健康放在第一顺位！”最后他向所有在生日当天送上祝福的人说：“真心感谢今天所有祝福我生日的每一个人。”