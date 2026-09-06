（香港讯）资深殿堂级演员刘兆铭（Ming Sir）日前惊传离世消息，引起演艺界及全城关注与哀痛。佘诗曼和林保怡9月5日一起出席“戏剧大师钟景辉纪念展览”揭幕礼，接受港媒访问时，难掩对Ming Sir的思念与不舍，并大方分享与这位前辈生前相处的点滴与感触。

佘诗曼忆受挫时获启发

佘诗曼透露，自己与Ming Sir的渊源深厚，两人结缘于《七姐妹》，在剧中Ming Sir饰演她的爷爷，并亲昵地叫她“奀猪”（粤语俚语，形容非常纤弱瘦削的样子），这个称呼多年来一直不变。

佘诗曼（右）与林保怡一同出席“戏剧大师钟景辉纪念展览”揭幕礼。（香港01网）

“我遇到有什么问题，演技上或者人生方面，有一些疑惑，我都会问他。他会很用心去跟我说，但他永远都不会一针见血，他永远都是讲一个故事，或者用一些很玄学的方法跟你讲，启发你的思想，让你再去想，而不是直接把答案告诉你，所以我觉得他说话很好听。”佘诗曼感性地表示，两人私下经常见面：“记得有次我开车接他过来，就在我家的花园里吃牛排，以前真的挺开心的。”

林保怡大赞刘兆铭为人幽默风趣，开得起玩笑又喜欢请客。（香港01网）

林保怡揭刘兆铭私下爱开玩笑

同样与Ming Sir合作无间的林保怡，则分享了一段既感人又搞笑的回忆。他表示自己非常荣幸曾在多年前，参与第一部监制的剧集《叹息桥》。当时力邀Ming Sir演出，两人在剧中饰演一对父子，关系却充满矛盾、犹如“欢喜冤家”。

林保怡回忆道：“但每次一喊卡，他就来劲了，跟他很认真地吵完架之后，接着就开始讲笑话，然后又请大家吃东西，是非常开心的回忆。所以King Sir（钟景辉）和Ming Sir的离开，都是我们演艺界的一个很大损失，很怀念他们。”