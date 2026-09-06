（综合讯）金马影帝吴慷仁于2024年9月签约中国经纪公司壹心娱乐，演艺重心逐渐转向中国大陆。日前壹心娱乐董事长杨天真透露中国影视寒冬现状，很多演员都没工作，不过昨传出吴慷仁已进驻横店影视基地，拍摄晋江小说改编的新戏，这是他出道19年首次演出古装剧，扮相曝光引起讨论。

吴慷仁（左）和孙俪主演的陆剧《危险关系》收拾不佳。（互联网）

搭档孙俪叫好不叫座

吴慷仁全力进军大陆市场后，他和孙俪合作的悬疑剧《危险关系》今年4月在东方卫视、北京卫视、江苏卫视及网络平台爱奇艺热播，可惜因题材关系叫好不叫座，收视惨淡，演技仍获赞赏。

接着他参演的港片《寒战1994》于今年5月上映，整体票房表现亮眼。此后他在社媒大多分享日常生活，透露正在休息，准备下一个工作。

吴慷仁（后排左起）、魏哲鸣和陈丽君（前），9月5日开工拍戏，魏哲鸣打哈欠被拍个正着。（互联网）

《祝姑娘》改编自晋江小说

日前经纪公司老板杨天真在播客节目披露，今年新戏开机率暴跌至去年同期的30%，呈现“一片江山不在”的状态，不少演员签约后仍无戏可拍，令人好奇吴慷仁的接戏状况。

9月5日传来新进展，吴慷仁原来已到横店进组拍新戏《祝姑娘》。该剧入选优酷2026年度片单，属于最高规格的S+项目，改编自“我想吃肉”创作的网络小说《祝姑娘今天掉坑了没》，设定为大女主剧，走权谋路线，并非谈情说爱的古偶剧。

《祝姑娘》由陈丽君主演，描述祝缨女扮男装入官场，从小吏爬上权力巅峰。（互联网）

台词口音被挑毛病

《祝姑娘》昨开机后，晚上立即流出吴慷仁片场路透照，现场还有女主角陈丽君和魏哲鸣。据悉，吴慷仁剧中饰演王云鹤，和陈丽君饰演的祝缨对手戏颇多，魏哲鸣则饰演郑熹。

吴慷仁近期将事业中心转向中国大陆。（互联网）

至于吴慷仁戴着官帽的古装扮相，网民都觉得很新鲜，但褒贬不一，有人认为好看、挺有风味的，有人则认为不适合。还有粉丝担心他的台词功底，“古装台词说得还好吗？个人觉得还有点口音”，其他人则说“应该会努力练习吧，实在不行上配音呗”。