（综合讯）43岁香港艺人蔡卓妍（阿Sa）自今年4月无预警宣布闪婚健身教练林俊贤后，一直爱得低调。9月3日，她以“林太”身份首度出席公开活动，全程掩不住满脸的幸福甜笑。除了大谈甜蜜的新婚生活，更首度大爆老公在巴黎的超浪漫求婚细节，笑言自己当时感动到大哭，甚至连眼泪都变成了黑色，场面既温馨又搞笑。

阿Sa（右）不排除跟老公重返巴黎拍结婚一周年留念照。（互联网）

谈到求婚经过，阿Sa透露老公是个超有计划的人，早在两人去法国旅行前，就暗中约好容祖儿及一班好友秘密飞过去相聚。求婚当晚，大家特意订了间高档餐厅，容祖儿等好友还温馨提示她“穿漂亮一点”。岂料当晚天气太冷，阿Sa只裹着一件厚羽绒服登场，结果饭局上不断被朋友轮番嫌弃，叫她脱掉。

直到晚餐后老公提议到外面拍照，阿Sa当时还在傻傻地吐槽天气太黑“拍不到东西”，之后老公就拿出鲜花与戒指单膝下跪，现场更早已被当地朋友协调清场，给了她极大的惊喜。

阿Sa透露，同游的朋友包括容祖儿（左），早已知情并安排好整个求婚事宜。（互联网）

回忆起当时的情景，阿Sa坦言当下感动得当场落泪，但因为眼妆花掉，画面瞬间变得相当狼狈：“最惨的是我的眼线融化了，流下来的眼泪全部都是黑色的！朋友拍下的那些视频真的超难看！”

最后，阿Sa也亲自预告，接下来将会与最佳搭档钟欣潼（阿娇）合体，届时会正式向大家公布未来的重大计划，请粉丝们拭目以待。