香港歌手周柏豪星期六（9月5日）晚在本地开唱，近几天趁空档时开启“游客模式”，到鱼尾狮公园打卡，不仅仰头张嘴借位“接”鱼尾狮喷水，还“混进”旅游团内当游客，玩心大起。

周柏豪日前在社媒分享狮城日常，写道：“来到新加坡，成为游客一枚。”他戴着鸭舌帽和墨镜，一身休闲打扮顶着烈日游览鱼尾狮公园，还跟着游客玩起经典借位动作，张大嘴巴“接水”，展现私下搞怪一面。

粉丝涌牛车水

周柏豪星期五（4日）下午也现身牛车水，为奶茶品牌站台并与粉丝近距离见面，现场吸引大批人潮，不少粉丝高举手机抢拍。人潮也引起路人好奇，有到场粉丝分享，不少外国游客停下来询问发生什么事，她索性把握机会向对方介绍周柏豪。

周柏豪近期工作行程满档，来新之前才刚结束悉尼的粉丝见面演唱会，这也是他相隔11年再度登上澳大利亚舞台。结束新加坡行程后，他接下来10月将转往广州，继续举行粉丝见面演唱会，与各地歌迷见面。

忙着四处与歌迷见面的同时，周柏豪今年也没有停下音乐脚步。他3月推出新歌《纯粹想哭》，8月再推出今年第二首派台歌《混账》，并邀请赖慰玲担任MV女主角。接连推出新作兼展开多地活动，今年工作可谓马不停蹄。

周柏豪的暖举被粉丝盛赞。（取自艺人小红书）

暖举让粉丝倾心

有粉丝事后在社媒分享与周柏豪在牛车水互动的经历，大赞他私下十分暖心。

她透露，周柏豪面对小朋友时格外温柔，总是笑得合不拢嘴；面对没有化妆、因此不够自信的女生，他也会暖心安慰，让对方可以安心、自信地与他合影。粉丝直言，近距离接触后，更能感受到周柏豪待人的温暖与细心。

活动期间，有一名粉丝疑因太紧张，不慎打翻手上的茶饮，周柏豪马上注意到，除了提醒对方注意安全，也请工作人员再送上一杯给她。

还有粉丝感性坦言，虽然自己没有喝到周柏豪送出的茶饮，但参与其中已相当开心，并感谢他让每个等待的人都有“不一样的收获和期待”。