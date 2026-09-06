（迈阿密讯）人气实况节目《生还者》（Survivor）惊传重大安全事故，希腊版《生还者》（Survivor Greece）22岁网红参赛者Stavros Floros（斯塔夫罗斯弗洛罗斯），在多米尼加共和国（Dominican Republic）拍摄期间，因下海叉鱼采集食物，遭行经的观光船螺旋桨撞击，左腿膝盖以上当场被切断，右脚踝也受到重创。

Floros在医院躺了超过两个月，动了多次手术才捡回一命，但保不住左腿。（互联网）

经历长达61天的插管、高强度手术与住院治疗后，Floros于迈阿密（Miami）法院正式递交诉状，向制作公司AcunMedya及希腊Skai TV等提出高达1亿美元（约1.26亿新元）的巨额赔偿。

指控制作组忽视海域危险性

根据美媒“TMZ”报道，Floros律师递交的法律文件显示，事发地点位于游客密集、船只往来频繁的水域，但节目组完全未设置警戒浮标、安全防护区，更没有安排救生艇或专业观察员随行，甚至忽视该区域过去早已发生过的危险记录。

原本四肢健全的帅哥网红（左图），如今成了伤残人士。（互联网）

Floros当时在毫无保护的情况下潜水，意外发生时左腿当场断落大海，所幸当时观光船上的陌生乘客紧急施以止血带救援，才让他捡回一命。Floros发表声明痛心表示，自己满怀热情参加真人秀，却在22岁的年纪失去了左腿，希望通过起诉唤起大众对实况节目安全的重视，并督促制作单位尽到保护参赛者的责任。

Floros（左图、右图坐轮椅者）希望通过起诉唤起大众对真人秀安全的重视。（互联网）

制作方澄清：事故发生于非竞赛拍摄期间

然而，根据“Us Weekly”与“The Independent”综合报道，制作公司AcunMedya发声明澄清，指出事发当时属于拍摄空档，Floros是在非竞赛过程中私自下水叉鱼，且未按照安全规范佩戴表面定位浮标。

制作方强调，团队在第一时间便进行了紧急救援与送医，目前当地海事机关已针对事故具体原因展开详细调查。因这起严重意外的冲击，希腊Skai电视台已宣布全面暂停该节目的播出，直到彻底厘清各方法律责任与事实真相为止。