电台UFM100.3 DJ叶丽梅是出了名的爱狗之人，前阵子她养了14年的新加坡特犬（Singapore Special）“Baby”被诊断患上严重糖尿病，甚至一度被动物医院的兽医建议接受安乐死。不过，叶丽梅始终坚持不放弃，四处奔波带着毛孩寻医、悉心照料，成功将Baby从鬼门关前拉了回来。她接受《联合早报》访问时说，对兽医而言，安乐死或许已司空见惯，但对她来说，Baby是家人，更是一条宝贵的生命。

叶丽梅是在8月6日早上发现爱犬出现异样。她透露，当天Baby突然无法行走也毫无食欲，带它到兽医诊所求医，才得知爱犬患上严重的糖尿病。“它只要一碰到有伤口的地方，皮肤就会裂开，从颈部一直到下体全都是严重溃烂的伤口。”

由于该诊所并非24小时营业，Baby在吊点滴及接受一些治疗后，叶丽梅当晚将它接回家。隔天，眼见毛孩的情况没有好转，她立刻将它送往动物医院，当时值班的兽医表示Baby的情况不乐观。次日，她接到另一名兽医的电话，“我赶到医院后，他跟我讲了许多我听不懂的专业术语，后来建议让Baby安乐死。”

当下，叶丽梅被吓到了。她坦言，脑海中从未闪过安乐死的念头，“兽医还劝我不要觉得内疚，也不要认为安乐死不好，因为Baby非常痛苦。我反问‘你们没有给它开止痛药吗？’兽医强调它的情况非常严重，一直尝试说服我同意安乐死，而且要我在下午4点前答复。”

Baby在另一家动物医院的医护人员悉心治疗下，病情逐渐好转。（取自叶丽梅脸书）

面对艰难的抉择，叶丽梅当时不仅感到纠结，兽医的态度更让她生气。她说，爱犬入院两天，院方没有喂食，于是要求院方为它插管喂食，随后办理出院，并辗转将爱犬送往另一家动物医院。相比之下，她认为第二家医院的兽医非常尽责，随时向她交代治疗进展，并积极为Baby控制血糖。

“我也对Baby说，如果真的很痛、想放弃，就给我一点暗示。没想到住院的第三天，它居然自己站起来了！虽然还很虚弱，但已经能够走动。”

在医护人员的悉心治疗下，爱犬的病情逐渐好转，住院五天后便出院回家休养。

爱犬的医药费不菲，但叶丽梅觉得一切的付出都是值得的。她说：“20多天下来，我花了2万多元。不过钱再赚回来就好了，幸好Baby很争气，它现在每天都在进步。”

感恩遇到有爱心的护士

叶丽梅将毛孩接回家后，特地请兽医护士上门帮Baby喂药和打针。

她透露，遇到的第一个护士事事计较，连量体温也要收费，虽然她都照单全付，对方却经常迟到。后来，她找到另一名护士，一进门就先为Baby进行冥想，播放轻音乐“打招呼”，收费则按时计费；她还在征得叶丽梅的同意后，为Baby外敷草药，隔天它的伤口明显已收干，好得特别快。

叶丽梅欣慰地说，如今Baby的伤口几乎愈合，不仅能到外走动，大小便也没问题，“它的最新验血报告非常漂亮，连诊所的兽医看了也很意外。现在它的白血球指标正常，血糖指数也十分平稳。它睡觉还会打呼，甚至还能跳过小小的沟渠，有力气去凶其他的猫了！”

并非反对安乐死

叶丽梅在脸书发文分享了这段经历。她感叹，有的兽医或许太轻易提出安乐死的建议，这可能会让不少原本有机会救活的生命就此逝去。

她强调并非反对安乐死，但须视具体情况和病情而定。“除非是患上癌症或到了癌症末期，那就真的无话可说……但我们也不要低估了狗狗的耐痛能力。只要我们为它提供止痛药，就可以帮它减缓疼痛，并同时治疗。”

她认为，既然安乐死是万不得已的最后选择，那在此之前，为何不先尽力尝试其他治疗方案？“如果用尽了所有方法，到最后Baby真的撑不下去了，我会接受。但绝对不该是在送院的第二天就决定让它安乐死。”

叶丽梅说，自己并不是要针对任何动物医院，只是由衷希望兽医在为小生命“判死刑”之前，能够停一停、想一想。“安乐死对许多病重的狗狗来说，固然是一种解脱，但它们真的都已经到了无药可救的地步了吗？”

她透露，在将毛孩送到第二家医院时，曾要求兽医将插在鼻子上的喂食管，换成让它感觉没那么难受的颈部食道饲管。期间，兽医坦言狗狗年纪大了，在麻醉过程中可能会发生意外而离世。“我当时说，如果它是在麻醉的过程中走了，也算是一种幸福，至少不会痛苦。但要我决定它的死期，实在是太残忍了。”