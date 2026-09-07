她的盛焰

可上腾讯视频观看

前阵子看了一部剧，看得很爽，觉得它脑洞大开的程度所换来的娱乐指数很高。但看完上网查阅评论，发现豆瓣给它评了个4.7分，竟然不及格。它就是腾讯视频出品、浙江卫视播映的30集电视剧《她的盛焰》。

三年前，数学天才马思纯被闺蜜兼创业合伙人袁姗姗设计构陷，因“药物成瘾”袭击母亲，被家人强制送去心理治疗中心接受治疗。袁姗姗就靠卖掉和同党章涛、王山水等人创办的公司，成为一家大集团的高管。

随着亲情、友情、爱情、事业悉数从她的人生退场，马思纯痛苦地经历了天才彻底坠落的同时，也死死记住了推她进深渊的恶毒面孔。三年后病愈出院，她精心计划，誓要揭下所有人的伪善面具，让他们的恶行在阳光之下无所遁形 。

复仇制造爽感也传达善念

《她的盛焰》三大博弈者宁理（左起）、马思纯和袁姗姗，都在争取最后的胜利。（取自剧集官微）

故事从马思纯出院展开复仇计划开始，慢慢倒带她被陷害的过程。她进了袁姗姗任职的大集团，马上面对心机深沉的集团总裁宁理，还有对她怀有敌意的直属上司，以及言语不客气、敌我难分的人事主管。出了公司，心理医生翟子路对她紧贴不放，让她心生厌烦，更别说让她感到恐惧且避之唯恐不及的父母。

这些人，在马思纯的复仇之路上，会扮演助攻还是阻拦者的角色呢？我觉得最精彩的几号人物，是精神病院里跟女主角同样“被关的病人”——郑则仕带头扮演的三个人物。剧本把他们设计成大隐于世，且性格超脱世俗又可爱的大智者，同时也是女主角复仇成功的关键人物。

本剧除了通过女主角的复仇制造爽感，另一个优点是它传达了一个信息——善良的人要找回公道，得勇敢学会反击，但对弱势阶层要心存善念，不任意残害无辜的人，这让我感受到剧的温度和力量。翟子路的出现，背后就连着一条温暖催泪的感情线。

网民狠批剧情降智

袁姗姗在《她的盛焰》的角色人设和演技都遭网民批评。（取自剧集官微）

我称赞成这样，为什么豆瓣却打出5以下的分数？（如果你想看剧先别受评论影响。）综合意见主要认为职场与商战情节以及角色人设“降智”。

例如：女主角被强制送进精神病院太儿戏；数学天才秒变股市神婆更像玄学而非数学，还把一众金融精英变成笨蛋；女主角一路上位都在靠“感情牌”，看不出多有天才；大佬决策全靠“赌”，太轻易信任女主角；既能一夜暴富，女主角本可闷声积累资本碾压仇人，却偏要去仇人公司上班，从基层做起，每天在仇人眼皮底下周旋，强行制造冲突；女反派害人动机不足，袁姗姗也演得太脸谱化。

还有就是复仇高潮大戏被嘲“看不出有多高明”。种种吐槽让本剧被酸是韩剧《黑暗荣耀》的失败版。倒是马思纯传神地演绎被误当精神病人的不甘、受屈，甚至精神被搞到涣散迷离，保住了她的金马影后演技招牌，没见有人对此给负评。

记者打出3颗半星

袁姗姗（左）和马思纯在《她的盛焰》初期是感情特好的闺蜜，但后来反目成仇。（取自剧集官微）

上述负面论点我概括接受，但对于女主角偏要近距离挑衅女反派，难道不可以是恨到想亲眼目睹她塌房吗？偶尔计算失利不可以吗？谁说天才永远无敌？

来看本剧在豆瓣的星星分布：1星至5星分别是22.9%、34.8%、30.9%、7.0%和4.3%。我会打3颗半星，刚好卡在3星和4星之间。若把3星和4星都算作“尚可但非神作”的阵营，那大约有37.9%的网民和我同属一个同温层。现在就看你信我，还是信豆瓣平均分了。

我提醒过了，常看微短爽剧要当心降智，看长爽剧似乎也得谨慎，我会不会已走在降智的路上了？