Earle Meets World

阿丽克丝·厄尔：真我闯世界

可在Netflix观看

这部无脚本真人实境纪录剧围绕美国Z世代顶流网络红人、TikTok明星Alix Earle（阿丽克丝厄尔）展开，揭开她卸下社交媒体滤镜后的真实生活面貌，包括日常生活、家庭互动，以及成名背后的风波与压力。

节目跟拍Alix在迈阿密等地的日常，她的家人也入镜，包括父亲、继母、妹妹及亲生母亲等。节目首次曝光Alix离开Unwell播客网络背后的内幕，以及她所感受到的“背叛”，她也正面回应双方在网络上闹得沸沸扬扬的公开互撕。她的感情生活与各类头条绯闻也是节目焦点，让观众一窥这位顶流网红在流量、舆论与私人情感之间的真实处境。

查德·鲍尔斯第二季

Chad Powers S2

可在Disney+观看

《查德·鲍尔斯》第二季延续上一季剧情，讲述主角Russ Holliday伪装成Chad Powers，在橄榄球队重新开始的故事。（Disney+提供）

这部美剧延续上一季的内容，橄榄球员Russ Holliday因赛场上的失态表现声名狼藉。名誉尽毁的他借助假体技术和假发完成外貌改造，隐藏真实身份，化名Chad Powers，加入一支表现低迷的橄榄球队，试图重新开始。

Powers在球场上的表现所向披靡，但他在场外的古怪举动引起主教练Hudson的怀疑，让他面临谎言随时被揭穿的风险。唯一知道他真实身份的助理教练兼主教练女儿Ricky，以及吉祥物Danny，必须帮他掩盖秘密，Powers也必须在“自私”与“保护朋友”之间做出艰难选择。