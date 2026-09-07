马䲰娗主演英语微短剧“Belonging”，在第一集就有一场“一对三”帅爆的打戏。彩排时天衣无缝，不料开拍时却意外打伤对手，她看到对方流鼻血，吓得连忙道歉。

她接受《联合早报》电访时仍显得懊恼，说：“我吓了一跳，一直道歉，问候他的伤势，也送礼物致歉。他没有怪我，但我还是很自责。我没有打过人，也没有做过什么使另一个人流鼻血的事。我没有想到会发生这个意外，也不想它发生。”

马䲰娗心有余悸，在之后的拍摄中，只要有大动作的情节都会格外小心。“比如，抓对手的手，我会跟对方确认自己是不是太用力。”

马䲰娗（左）在“Belonging”第一集的打戏中误伤对手。（取自马䲰娗IG）

二度主演英语微短剧

马䲰娗中英双语流利，她继“My Boyfriend Owns A Bank”之后，二度主演英语微短剧。这回的角色从大姐大变身OL再转行当豆花小贩，她说角色的反差感吸引了她，也觉得自己跟角色很像。

“别人看我会以为我学的是芭蕾舞，其实我跳的是霹雳舞；也可能觉得我喜欢去餐馆，可我喜欢去小贩中心。Liana（角色）给人小混混（太妹）的感觉，但她其实想做负责任的大人。”

马䲰娗有拍摄典型横屏电视剧和竖屏微短剧的经验，她认为竖屏微短剧的节奏比较快，拍摄时须要更快进入状态。至于对白量，她因为扮演主角，所以没有因为是微短剧就比较少。

“戏份多台词也就多，我觉得背台词容易与否并不取决于长篇或短篇格式，而是怎么理解和消化角色。演戏这件事始终是要下功夫的。”

除了表演方面的“功课”，她也会下功夫确保自己在拍摄期间保持最佳状态。“比如，我会确保自己睡眠充足，这样精神比较好。开车去化妆的路上，我会利用车程时间先敷面膜。”

60集（每集平均两分钟）的“Belonging”已全部上线，马䲰娗6月份在小贩中心拍摄，约两个星期杀青。“我很享受拍摄过程，在小贩中心也感觉到浓厚的甘榜精神，大家很友善，还有一些摊主想请我们吃东西，但我都会付钱。”

入行近两年给自己打7分

除了拍戏，马䲰娗目前也在学泰拳和巴西柔术。“我几年前就想学了，今年终于报名上课，我觉得女生学防身术有利无害，像巴西柔术就教你在被制伏时怎么反抗。”

马䲰娗入行一年，在“红星大奖2026”获颁最佳潜力星。（取自马䲰娗IG）

马䲰娗参加2024年11月的“才华横溢出新秀”夺得亚军后入行，在约一年半的时间里累积不同的演戏经验，并凭处女作《力挽狂篮》赢得“红星大奖2026”最佳潜力星以及2026年首尔国际电视节的杰出亚洲之星，她来临10月8日将前往首尔领奖。

请她评估自己到目前为止的成绩，她认为自己仍有许多进步和学习的空间，但因为想鼓励自己，所以给自己打7分（满分为10分）。“演戏和这个圈子对我来说是一个新尝试，我觉得自己还是一颗发芽的小种子，还有很多地方可以下功夫。目前已经有一点头绪，但是演技还是可以进步，要磨炼的不只是演技，还有了解剧本的功底，以及面对镜头的技巧。”