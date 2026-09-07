金马影后范冰冰首次参演新加坡短片《她说》，作品在第31届釜山国际电影节短片竞赛中，从2258部投稿作品脱颖而出，成为10部参赛短片之一。

《她说》由陈哲艺监制，新锐导演陈见明执导。故事讲述范冰冰饰演的赵玲在伴侣求婚时，说起曾当电话诈骗员的“往事”。一段无法言喻的“债”，让人在虚实之间猜测它究竟是忏悔或是寓言。

陈哲艺接受《联合早报》电访时透露，这部22分钟的短片筹备三年才孵化，让制作严重超支，自己得掏腰包完成拍摄。他苦笑说：“我自己的短片都从来没那么贵，每次帮新导演都掏心掏肺掏钱……我觉得我太浪漫了。因为野心和企图心大，这次演员和工作人员都很友情帮忙。”

监制陈哲艺因《她说》严重超支，不得不自掏腰包。（档案照）

谈到与金马影后范冰冰的合作，陈哲艺有赞没弹。两人之前在一些影展碰过面，彼此有表达合作的意愿，于是一拍即合。对于范冰冰银幕上下镜头前后的表现，陈哲艺说：“她在这部短片里非常有魅力，状态很好。私底下的她也非常好相处，完全没有明星架子。她唯一的要求只是不能晒太阳，所以剧组都准备指数SPF100的防晒乳和遮阳伞待命。”

对范冰冰人生经历有共鸣

陈哲艺说，拍这部短片资源有限，场地简陋，但范冰冰非常配合，甚至不介意熬夜赶拍20小时。“她真的非常敬业，起初知道是范冰冰，剧组团队还有点担心和紧张，但合作下来发现她一点都不难搞。”

陈哲艺之前看范冰冰在冯小刚2016年作品《我不是潘金莲》的演出，就被对方的演技震慑。“后来我跟她聊，才发现原来她并非科班出身，16岁就开始入行拍《还珠格格》等。她的演技是一路磨炼出来的，真的很了不起。加上她人生也遇过困难和低潮，一直想突破瓶颈，和我自己的心路历程相似，所以我对她也有所共鸣。”

范冰冰（左）和日本男演员中川雅也主演的《疯癫老人日记》入围釜山影展。（互联网）

除了《她说》，范冰冰主演的美国电影《疯癫老人日记》也入围本届釜山电影节“亚洲电影之窗”单元，她在片中饰演一名日本妇女。陈哲艺说：“她之前拍《绿夜》苦学韩语，这次在《疯癫》又得讲日语，真的很佩服她这种不断想证明自己，被世界看到所付出的不懈与努力。”

陈哲艺还分享一件趣事。范冰冰送了一些自己研发和代言的面膜给陈哲艺的太太，后来连陈哲艺也成为面膜的粉丝。“我当时就和冰冰开玩笑说，既然电影拍得那么艰辛，不如我干脆去当网红，帮她直播带货卖面膜。她骂我说‘你疯了！我还要当你下一个三部曲的女主角’，哈哈。”

导演盼观众放下有色眼镜

38岁的导演陈见明接受早报电访时透露，由于自己的思考逻辑以英文为主导，因此《她说》剧本是以英语完成，再翻译成华语。他也透露，赵玲这个角色灵感，源自他在牛车水经常光顾的“东北小吃”店员工。

《她说》导演陈见明希望透过作品展现复杂的人性。（长景路电影工作室提供）

陈见明过去10年参与多部本地电影制作，包括《热带雨》《我们不是陌生人》，以及陈思攸得奖片《核》（Amoeba），积累不少经验，这次终于有机会执导自己的片子。全片耗时五天在马来西亚九个地点完成拍摄，有趣的是，《她说》里的山洞场景，正是《核》片里马国的同一个山洞。

谈到与范冰冰的合作，陈见明说：“起初大家还有点紧张，因为没想到会请到巨星点头参与一部短片拍摄。直到在马来西亚片场见到她本人，才相信一切是真的。合作下来发现，范冰冰是非常接地气的演员。她很好奇，常会找我长谈，想了解关于电影的一切。”

要在短片有限的时间里把人物情绪、关系和余韵留下来，范冰冰形容这是很特别的体验。（长景路电影工作室提供）

陈见明希望通过这部短片和人物角色，让观众放下有色眼镜和批判，看见复杂的人性。

范冰冰形容拍短片很新鲜

谈到参与《她说》的感想，范冰冰说：“这个角色吸引我的地方，是她有很多情绪其实没有说出来，须要用眼神、状态和一些很细微的东西去表达。我自己很喜欢这样的角色。因为拍摄短片时间很短，你没有太多空间去解释，反而要更准确地进入这个人物，对我来说也是一次很新鲜、很纯粹的表演体验。”

陈哲艺大赞范冰冰在《她说》的演出极富魅力。（长景路电影工作室提供）

对于作品入围本届釜山电影节短片竞赛，范冰冰说很开心。“对我来说，长片或短片都好，吸引我的始终是故事和人物。短片须要在更有限的时间里把人物的情绪、关系和余韵留下来，这对演员来说是一种很特别的创作体验。”

长景路电影工作室入围本届釜山电影节的作品，除了《她说》，还有另一本地新锐导演李昌荣的创投项目《死了都要爱》。本地观众很快就有机会在大银幕观赏到《她说》。