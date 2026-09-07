（香港讯）香港天王郭富城与妻子方媛育有三个女儿，小女儿Cheryl尚未满周岁，9岁长女Chantelle与7岁次女Charlotte则已届学龄。随着新学年在9月展开，两姐妹入读有“IB状元摇篮”之称的沪江维多利亚学校。该校因屡屡培养出国际文凭大学预科课程（IBDP）满分考生而闻名。

郭富城从女儿的幼稚园阶段起，便悉心为她们规划教育，安排就读有“幼稚园界哈佛”之称的铜锣湾维多利亚幼稚园，之后再顺理成章升读沪江维多利亚学校。有指，两个女儿的学费合计每年逼近40万港元（约6万5000新元）。刘德华的女儿刘向蕙也是该校学生。

港媒“hk01”报道，郭富城9月6日出席马场活动时被问及此事时透露，身边有朋友曾就读该校，认为校方的发展方向与教学作风较为自由，因此决定让女儿入读。他说：“我认为不用给她们太多压力，也不会要求她们一回家就念书，不然很容易变成大近视。我只希望她们自由、开心，但基本教育也要齐全。”

媒体提到两个女儿将与刘德华的女儿成为校友，郭富城回：“听说是，识货！华仔都选了，肯定没错。”

两大天王日后会否在家长会上碰面？他表示，女儿的学业主要由妻子打理。