（综合讯）港星古天乐近日卷入巨额债务风波。港媒报道，一家海外公司已入禀香港高等法院，向古天乐及其创立的天下一电影制作有限公司追讨1.49亿港元（约2400万新元）欠款。天下一随后发声明反驳相关指控。

风波发生后，古天乐的一举一动备受关注。他9月6日以《诚实》为题，在微博写下一段50字的短文，并附上一张神情轻松、悠然喝可乐的近照。

他感叹，身处社会之中，难以完全置身事外，并写道：“只要活在社会之中，不可能完全特立独行，各种纷争止于内心的平静，不用急于辩解，安静地做好自己的事，就是最大的诚实。”一番话被外界视为对欠债风波的隔空回应。

回顾事件，原告公司称，2019年曾为古天乐及其公司提供融资，借出7000万港元（约1130万新元），古天乐方原定2020年9月还清本金，其后双方两度达成延期还款协议。

不过，原告指古天乐方直至2022年1月才开始还款，每次偿还70万港元（约11万新元）；截至2024年1月底，仅偿还1320万港元（约213万新元）。经原告追讨后，古天乐方2026年8月再偿还70万港元，目前连本带息仍欠约1.49亿港元（约2400万新元）。

古天乐及天下一之前发声明表示，原告提出的案情不完整，“尤其是原告未有披露曾经被剔除公司注册并解散近三年时间，而期间我们一直无法联系到其授权负责人”，并指对方违反保密条款，他们保留追究权利。